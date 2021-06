Potsdam-Babelsberg

In einer Garage in Potsdam-Babelsberg war am späten Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Potsdamer Feuerwehr hat mehrere Einsatzfahrzeuge zu dem Brand geschickt.

Bekannt wurde der Brand gegen 22.45 Uhr. Wie die MAZ von der Feuerwehr erfuhr, brannte eine Garage in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Flammen bedrohten auch ein angrenzendes Einfamilienhaus, sagte ein Feuerwehrsprecher auf MAZ-Anfrage.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Potsdam und der Freiwilligen Feuerwehr Babelsberg/Klein Glienicke. Sie bekamen das Feuer rasch unter Kontrolle.

Rasch wurde klar, dass keine Menschen in Gefahr waren. Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls alarmiert worden.

Nach einer knappen Stunde war der Brand gelöscht und die Feuerwehr suchte nur noch nach Glutnestern, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Das Wohnhaus wurde nur wenig in Mitleidenschaft gezogen.

Von Alexander Engels