Feuerwehreinsatz in Potsdam am Freitagmittag. Ein Einfamilienhaus in der Straße Am Zernsee in Golm steht derzeit in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Potsdam ist zur Brandbekämpfung zusammen mit den Freiwilligen Feuerwehren aus Golm und Eiche mit 25 Einsatzkräften vor Ort. „Zuerst stand ein Carport in Flammen. Das Feuer griff dann auf das Einfamilienhaus über“, sagt Feuerwehrchef Ralf Krawinkel auf MAZ-Anfrage. Es gebe keine Verletzten.

Nach Angaben der Feuerwehr erschwerte der Wind die Löscharbeiten. Böen trieben die Flammen auf eine angrenzende Wald- und Wiesenfläche. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit acht Trupps unter Atemschutz und fünf Rohren waren im Einsatz.

Durch den Wind flogen Funken in ein angrenzendes Waldstück. Auch dort musste die Feuerwehr löschen. Quelle: Feuerwehr Potsdam/ Twitter

Wegen des Einsatzes sind nun auch die Freiwilligen Feuerwehren von Bornstedt und des Potsdamer Zentrums in Alarmbereitschaft versetzt worden. „Sollte es zu einem parallelen Ereignis im Stadtgebiet kommen, können wir auch dieses schnellstmöglich bekämpfen“, so Krawinkel.

