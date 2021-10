Berliner Vorstadt

Der Dachstuhlbrand in der Menzelstraße beeinträchtigt die Anwohner mehrerer Straßen in der Berliner Vorstadt. Nach Auskunft der Potsdamer Stadtwerke ist es mittlerweile zu drei Rohrbrüchen in der direkten Umgebung gekommen, betroffen sind jeweils Trinkwasserrohre.

Die aufwändigen Löscharbeiten am ehemaligen Institut für Archivwissenschaften, das heute ein Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten ist, haben die Rohrbrüche verursacht. Der Löscheinsatz der Feuerwehr sei „mit einem entsprechend schlagartig deutlich höheren Wasserverbrauch und veränderten Strömungsverhältnissen in diesem Bereich“ einhergegangen, sagt Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz. „In einem zeitlichen Zusammenhang dazu ist die Häufung der insgesamt drei Rohrbrüche in den benachbarten Straßen zu sehen.“

Außerdem komme es dort aus demselben Grund zu einer möglichen Eintrübung des Trinkwassers, die aber nicht gesundheitsgefährdend sei.

Von MAZonline/krf