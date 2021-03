Babelsberg

Aus der Babelsberger Jutestraße wurde der Polizei am Mittwochvormittag ein Brand in einer leerstehenden Wohnung gemeldet. Die Ursache ist bisher ungeklärt. Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wird derzeit saniert. Durch den Brand wurde eine Dielenfläche von etwa einem Quadratmeter beschädigt und von der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline