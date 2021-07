Potsdam

Gegen 4.15 Uhr am frühen Freitagmorgen bemerkte ein Passant in der Karl-Liebknecht-Straße kurz vor dem S-Bahnhof einen brennenden Altpapiercontainer. Wenig später war die Feuerwehr vor Ort und konnte das Feuer löschen. Eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude habe nicht bestanden, so die Polizei.

Keine 30 Minuten später wieder ein Notruf bei der Feuerwehr. In der Stahnsdorfer Straße brannten zwei Mülltonnen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Nicht verhindern konnten die Einsatzkräfte dagegen, dass das Feuer auch einen Teil eines Gartenzauns beschädigte. Personen oder Gebäude waren jedoch nicht in Gefahr.

Am Freitagnachmittag teilte die Polizei mit, dass an den Brandorten Spuren gesichert werden konnte. Zudem habe man in beiden Fällen jeweils eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0331 5508-0 bei der Polizeiinspektion Potsdam, oder alternativ online unter polbb.eu/hinweis zu melden.

Von MAZonline