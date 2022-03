Brandenburg/H

Für das Rathaus in Brandenburg an der Havel zu arbeiten, das kann ganz schön teuer werden. Diese Erfahrung macht aktuell eine 28 Jahre alte Mitarbeiterin. Denn ihr Ausbildungsbetrieb fordert in einer Klage vor dem Arbeitsgericht 45.000 Euro zurück. Das sind die Kosten für das Fachstudium.

Ausbildungsbetrieb der städtischen Mitarbeiterin war die Landeshauptstadt Potsdam. In der dortigen Stadtverwaltung wurde die junge Frau von 2016 bis 2020 ausgebildet.

Um den Studienabschluss Bachelor of Law zu erreichen, studierte sie an der TH Wildau den Studiengang „Öffentliche Verwaltung Brandenburg“ und absolvierte ihre praktische Ausbildung parallel in der Verwaltung.

Beide Seiten schließen im Jahr 2019 eine Studienvereinbarung. Sie regelt unter anderem, dass die Studentin nach dem erfolgreichen Abschluss erst einmal einen befristeten Zweijahresvertrag erhält und sie anschließend weiter in der Verwaltung der Landeshauptstadt beschäftigt werden soll.

Tatsächlich tritt die Brandenburgerin das befristete Arbeitsverhältnis im März 2020 mit dem Bachelorabschluss in der Tasche an und arbeitet in der Potsdamer Ausländerbehörde.

Vor dem Arbeitsgericht Potsdam geht es um das Thema Kostenerstattung, konkret um den Vorwurf, die vom Potsdamer Rathaus qualifizierte Mitarbeiterin habe ihren Arbeitsvertrag vor Ablauf von fünf Jahren „aus eigenem Verschulden“ beendet.

Genau dieser in der Studienvereinbarung beschriebene Fall ist aus Sicht der Potsdamer eingetreten. Daher müsse sie der Stadt Potsdam einen großen Teil der Kosten des Studiums erstatten.

Potsdam beruft sich auf Studienvereinbarung

Die Position der Potsdamer: Die betreffende Mitarbeiterin habe ihren Vertrag im Juni 2020 gekündigt. Auf die Frage nach dem Grund habe sie angegeben, dass die ihr zugedachte Arbeit zwar anspruchsvoll und interessant sei. Doch sei sie bezüglich der Rahmenbedingungen in der Ausländerbehörde und der Verfahrensweise der Übernahme in ein Arbeitsverhältnis unzufrieden.

Umstimmen lässt sich die studierte Fachkraft trotz zweier anderer Stellenangebote im Potsdamer Rathaus nicht. Vielmehr wechselte sie in die Brandenburger Stadtverwaltung. Der Grund für die Potsdamer, 45.000 Euro von der abtrünnigen Mitarbeiterin zu fordern.

Arbeitsrichter erkennt den Anspruch Potsdams an

Weil die Frau diesen Betrag für die Fortbildungskosten nicht bezahlt, klagt die Landeshauptstadt vor dem Arbeitsgericht Potsdam. Der vorsitzende Richter Jan Leege erkennt dem Grunde nach einen Anspruch der Stadt Potsdam. „Über die Höhe kann man sich streiten“, sagt er in der Verhandlung seiner Kammer.

Der Richter erkennt nicht, dass die beklagte Brandenburgerin den Arbeitsvertrag unverschuldet aus persönlichen Gründen gekündigt hat. Ihre Unzufriedenheit führt nach seinen Worten nicht dazu, dass die ausgeübte Tätigkeit in Potsdam unzumutbar wäre. Richter Leege sieht es so, dass die junge Frau wohnortnäher arbeiten wollte.

Richter findet 45.000 Euro zu viel

Jedoch findet der Arbeitsrichter die von der Arbeitgeberin geforderte Summe von 45.000 Euro einen „gewaltigen Betrag“. Er könne sich einen erheblichen Nachlass von etwa 25 Prozent vorstellen, etwa wegen der von der Brandenburgerin selbst getragenen Semestergebühren.

Am Ende macht Jan Leege beiden Seiten den „dringenden Vorschlag“, sich auf 33.500 Euro zu einigen. Diesen Betrag könnte die festangestellte Frau bei ihrem Gehalt in 500-Euro-Monatsraten innerhalb von gut fünf Jahren abstottern.

Rechtsanwalt Schmedes widerruft den Vergleich

Den zunächst geschlossenen Vergleich widerruft Rechtsanwalt Simon Daniel Schmedes im Namen seiner Mandantin fristgerecht. Der Arbeitsrechtler erkennt erhebliche Versäumnisse aufseiten der Arbeitgeberin.

Insbesondere hält er die Formulierungen in der Studienvereinbarung für intransparent und beruft sich auf ein (noch nicht rechtskräftiges) Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm.

Der Rechtsstreit wird somit in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg fortgesetzt.

