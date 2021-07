Potsdam

48 Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler am 25. Juni in Brandenburg gewonnen – doch den Gewinn zunächst nicht eingefordert. Jetzt hat sich eine Brandenburgerin in Potsdam gemeldet.

Die zweifache Mutter könnte wohl glücklicher kaum sein. Am 16. Juni gab sie ihren Spielschein im Lottoshop ab. Eigentlich alles wie immer, denn die Frau tippt seit zwei Jahren dieselben Eurojackpot-Zahlen.

Der Gewinn verändert ihr Leben

„Beim ersten Mal Eurojackpot habe ich ganz spontan diese Zahlen getippt und dann immer wieder die gleichen Tipps gespielt. Ich habe sie einfach so ausgewählt, es sind keine speziellen Glückszahlen“, erzählt die Brandenburgerin. Zwar habe sie damit zuvor schon etwas gewonnen, aber dieser Gewinn verändere ihr Leben, so die frischgebackene Multi-Millionärin.

Normalerweise lasse sie ihre Spielquittung immer im Lottoshop prüfen. Dieses Mal wurde sie durch die Medien auf den Millionen-Gewinn aufmerksam und konnte ihr Glück zunächst nicht fassen: Fünf richtige Gewinnzahlen plus zwei richtige Eurozahlen und damit der höchste Einzelgewinn in der Geschichte von Lotto Brandenburg. „Es ist ein schönes Gefühl, dass diese hohe Gewinnsumme einer Brandenburgerin nun eine ganz neue finanzielle Freiheit bringt “, freut sich Lotto Geschäftsführerin Anja Bohms.

Zuerst eine Erlebnisreise

Die Gewinnerin träumt davon, mit ihrer Familie eine einzigartige Erlebnisreise zu starten. Diesen Wunsch will sie sich nun erfüllen. Und dann? „Irgendwas wird mir schon einfallen“, sagt sie.

