Brandenburg boomt – und erhält deshalb weniger Fördergeld

Potsdam

Brandenburg verliert wegen seines starken wirtschaftlichen Wachstums einen Teil der bislang zur Verfügung stehenden öffentlichen Fördermittel. In der von Januar 2022 bis Ende 2027 laufenden Förderperiode des Bundes- und Landesprogramms „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) sind ab sofort noch 135 Millionen Euro jährlich als Investitionshilfen für Unternehmen und öffentliche Infrastruktur vorgesehen. Bislang standen 165 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Der Anteil Brandenburgs an dem größten deutschen Förderprogramm für Regionen ist damit von 12 auf 8,9 Prozent gesunken – allerdings gehört das Land, in dem nur 3,8 Prozent der deutschen Bevölkerung wohnen, damit immer noch zu den stark geförderten Gegenden Deutschlands. Zum Vergleich Praktisch ganz Süddeutschland erhält gar kein GRW-Fördergeld.

Brandenburg ist nicht mehr einheitliches Fördergebiet

Noch eine Neuerung ist zum Jahreswechsel in Kraft getreten: Wurde Brandenburg bislang fördertechnisch über einen Kamm geschoren, erhalten jetzt etliche der an Berlin grenzenden Kreise nur noch reduzierte Förderung: In Potsdam, Potsdam-Mittelmark, den Flughafen-Kreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sowie in Barnim und Oberhavel ist die wirtschaftliche Dynamik so rasant, dass dort nur noch kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden dürfen – große nicht mehr. Außerdem sind in diesen Speckgürtelkreisen die Fördersätze, mit denen sich die öffentliche Hand an Investitionen beteiligt, bei höchstens 20 Prozent gedeckelt.

Im Rest des Landes dürfen auch weiterhin große Firmen Zuschüsse zu neuen Anlagen oder Gebäuden erhalten – und zwar bis zu einer Höhe von 30 Prozent. Entlang der Grenze zu Polen sind Fördersätze von bis zu 45 Prozent möglich. Diese Gegend gilt als besonders strukturschwach.

Protest aus Potsdam zeigte Wirkung

Ursprünglich sollte Potsdam – als einzige Stadt Ostdeutschlands – wegen seiner glänzenden Entwicklung ganz ohne GRW-Mittel auskommen müssen. Dagegen protestierte im Sommer aber Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), weil in der Stadt einige Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel die Schiffsbau-Versuchsanstalt schlagartig weniger Geld zur Verfügung gehabt hätten. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) konnte mit dem Bund nachverhandeln, Mitte Dezember schließlich wurde Potsdam doch wieder in die Liste der geförderten Regionen aufgenommen.

Galt lange der Osten Deutschlands als strukturschwach und hilfsbedürftig, verschieben sich 31 Jahre nach der Wiedervereinigung die Gewichte. „Vor allem das Umland von Berlin sowie die Gebiete rund um Dresden, Leipzig und Jena haben sich so gut entwickelt, dass die Förderung hier verringert werden kann“, sagt Joachim Ragnitz, Professor an der Dresdner Niederlassung des Ifo Instituts, das mit Gutachten zur Wirtschaftskraft die Förderentscheidung mit vorbereitet hat. Und weiter: „Regionale Wirtschaftsförderung soll sich – wenn sie erfolgreich ist – zunehmend überflüssig machen.“ Das passiere jetzt in Teilen Brandenburgs. Dagegen rutschen westdeutsche Gegenden wie die Region Pirmasens in Rheinland-Pfalz, das Saarland und das Ruhrgebiet in eine höhere Förderkategorie.

Ministerium: „Spiegel der positiven Entwicklung“

Das Brandenburger Wirtschaftsministerium schätzt die neue Situation auf MAZ-Nachfrage so ein: „Die Veränderung der GRW-Fördergebietskulisse spiegelt die positive wirtschaftliche Entwicklung des Landes wider.“ Die Arbeitslosigkeit sei zurückgegangen, das Bruttoinlandsprodukt habe zugenommen. „Schaut man auf die gesamtdeutsche Regionalentwicklung, so gehört Brandenburg zu den Ländern, die im Vergleich eine positive wirtschaftliche Entwicklung genommen haben“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Der Präsident des Brandenburger Landkreistags, Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD), beurteilt die Entwicklung so: „Wir haben eine derartig gute Entwicklung genommen, dass Brandenburg nicht mehr so stark am Fördertropf hängt wie bisher.“ Das sei eine Leistung, die selbstbewusst machen dürfte. Allerdings sei damit auch klar: Investitionen müssten sich künftig noch stärker aus sich selbst herausrechnen.

Eine gerade veröffentlichte Ifo-Studie, die als Grundlage für die neue Förderpolitik gilt, macht trotz allen Wohlstands deutlich: Teile Brandenburgs gehören weiter zu den strukturschwächsten in Deutschland. Uckermark, Prignitz, Oberspreewald-Lausitz und Cottbus wird bis zum Jahr 2040 ein Schwund an erwerbsfähiger Bevölkerung von rund einem Drittel vorausgesagt.

Der Entwicklungsrückstand lässt sich auch anderswo ablesen: Mit schnellem Internet (mindestens 100 Mbit pro Sekunde) waren Ende 2019 nur 44 Prozent der Haushalte in Märkisch-Oderland ausgestattet, in Dahme-Spreewald und Uckermark 54 Prozent. Spitzenreiter Potsdam brachte es auf 77 Prozent – in Kempten (Allgäu) dagegen surften in 90 Prozent der Haushalte die Menschen in Breitbandgeschwindigkeit, in Berlin 95 Prozent.

Von Ulrich Wangemann