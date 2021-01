Potsdam

Die Meldungen sind alarmierend: Seit Anfang November 2020 hat sich die Zahl der an und mit Covid-19 Verstorbenen in der Landeshauptstadt mehr als verdoppelt: Es sind nun 124. Deutschlandweit stirbt inzwischen fast alle drei Minuten ein Mensch in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Anlass für Bund und Länder, die Regeln zur Eindämmung des Virus noch einmal zu verschärfen. Was genau kommt nun auf die Potsdamerinnen und Potsdamer zu? Die MAZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was bedeutet die 15-Kilometer-Regel für Potsdam ?

Das lässt sich aktuell noch nicht genau sagen. Offen ist, wie der 15-Kilometer-Umkreis gemessen wird: von der Wohnadresse aus oder von der Stadtgrenze? Klarheit soll die neue Eindämmungsverordnung für Brandenburg bringen, die am Freitag beschlossen werden soll. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) plädiert klar für die Wohnadresse: „Wenn diese Regelung Tagesausflüge reduzieren soll, muss sie an die Wohnadresse des Einzelnen und nicht an die Stadtgrenze gekoppelt sein. Berlin und Brandenburg sollten hier eine gemeinsame Regelung haben.“ Im Gegensatz zu Potsdam würde die Regel in Berlin derzeit allerdings nicht gelten, dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell unter 200.

Sollte die Stadtgrenze als Ausgangspunkt für den 15-Kilometer-Umkreis gelten, könnten Potsdamer ohne Einschränkungen – und gemessen an unserer groben Beispielberechnung – etwa bis nach Schönwalde-Glien im Norden, Nauen im Nordwesten, bis hinter Groß Kreutz im Westen, Beelitz im Süden und Ludwigsfelde im Osten reisen.

Klar ist: Es wird Ausnahmen von der Regel geben, mit „triftigen Gründen“ – so heißt es bisher – darf auch der 15-Kilometer-Umkreis verlassen werden.

Sind Arbeitswege von der Regel ausgenommen?

Damit ist fest zu rechnen, in der sächsischen Verordnung sind Arbeitswege ausdrücklich von der Regel ausgenommen. Das heißt, wer in Berlin oder im Potsdamer Umland arbeitet, wird auch weiterhin dorthin fahren dürfen.

Welche weiteren Einschränkungen erwartet Potsdam ?

Da Potsdam die Sieben-Tage-Inzidenz von 200 überschreitet, sollen Demonstrationen grundsätzlich verboten werden. Außerdem gilt wie in ganz Brandenburg: Bis zum 31. Januar sind nur Treffen mit maximal einer nicht zum eigenen Hausstand gehörenden Personen erlaubt – die Ausnahme für Kinder bis 14 Jahre gilt nicht mehr.

Dürfen Berliner und Mittelmärker noch für Freizeitaktivitäten nach Potsdam fahren?

Diese Frage ist offen. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass es für Hotspot-Regionen mit einer Inzidenz von mehr als 200 eine Art Sperrkreis geben soll. Das heißt, es dürfen vermutlich auch Personen, die außerhalb des 15-Kilometer-Sperrkreises wohnen, weiterhin uneingeschränkt nach Potsdam fahren. Doch endgültig wissen wir das erst, wenn das Land am Freitag seine Eindämmungsverordnung beschließt und die Stadt Potsdam sich zu etwaigen weiteren Maßnahmen geäußert hat.

Wie lange gilt die Regel?

Fällt die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert unter 200, fällt auch die 15-Kilometer-Regel. Aber was muss passieren, dass die Inzidenz in Potsdam wieder unter die 200er Grenze fällt? Seit dem 18. Dezember – also kurz nach Beginn des Lockdowns – erreicht Potsdam durchgehend eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200. Ausnahme: der 30. Dezember, Silvester und der Neujahrstag.

Eine Erklärung für die niedrigeren Werte an diesen Tagen könnte sein, dass an den Feiertagen weniger Tests durchgeführt und auch Meldungen nicht oder verzögert weitergeleitet wurden. Den höchsten Inzidenzwert erreichte Potsdam Heiligabend mit 316. Um dauerhaft die Inzidenz unter 200 zu senken, braucht es weniger Infektionen – erfasst Potsdam 360 oder weniger Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, ist das Ziel erreicht. Umgerechnet bedeutet das 50 oder weniger Neuinfektionen pro Tag. In den vergangenen sieben Tagen (bis zum 6. Januar) verzeichnete Potsdam 412 Neuinfektionen.

Plant die Stadt Potsdam eigene, strengere Regeln als das Land vorgibt?

Grundlage für alle Corona-Regeln sind zunächst die Beschlüsse des Corona-Gipfels von Bund und Ländern am Dienstag. Die Bundesländer überführen diese Beschlüsse in ihre jeweiligen Landesverordnungen, die dann den Kommunen vor Ort als Leitfaden dienen – sie dürfen die von Land und Bund vorgegebenen Auflagen nicht lockern, aber verschärfen.

Das Land Brandenburg hat der Landeshauptstadt bis Mittwochabend noch keinen Entwurf der überarbeiteten Eindämmungsverordnung vorgelegt – damit ist laut Stadtsprecher Jan Brunzlow am Donnerstag zu rechnen. Bislang gehe man im Rathaus davon aus, dass die bestehenden Regelungen bleiben. Weil Potsdam in der Vergangenheit aber schon einige Male strengere Regeln erlassen hat als das Land – etwa bei der Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und bei der Schließung von Kitas – ist eine Verschärfung nicht auszuschließen.

Wie lange bleiben die Kitas in Potsdam noch geschlossen?

Zwar liegt die überarbeitete Eindämmungsverordnung des Landes noch nicht vor. Nichtsdestotrotz deutet sich an, dass das Land am Offenhalten der Kindertagesstätten festhält, Eltern aber dringend angehalten werden, ihre Kinder nur im Notfall in die Betreuung zu geben. Potsdam hat in der Kita-Frage allerdings noch vor Weihnachten einen eigenen Weg eingeschlagen und festgelegt, dass Kitas ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 300 zu schließen sind: Ob dieser Alleingang Bestand hat, werde die Stadt entscheiden, sobald wieder belastbare Infektionszahlen vorliegen.

Weil an den zurückliegenden Feiertagen weniger Menschen auf das Coronavirus getestet wurden, geht man im Rathaus davon aus, dass die aktuellen Zahlen nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen in der Stadt widerspiegeln. Eltern sollten sich aber wohl darauf einrichten, dass die Kitas geschlossen bleiben.

Zunächst hatte die Stadtspitze erwogen, die Kitas automatisch wieder zu öffnen, wenn die Inzidenz zehn Tage lang in Folge unter einem Wert von 300 liegt – das wurde aber so in der Verordnung der Stadt nicht festgeschrieben; stattdessen ist dort eine Kann-Regel formuliert.

Wie lange bleiben Schulen geschlossen?

Hier gibt es eine klare Aussage des Landes: Danach bleiben die Schulen bis mindestens 31. Januar geschlossen, danach soll die Öffnung per Stufenplan erfolgen. Weiterhin in den Schulen unterrichtet werden Abschlussklassen der Jahrgänge 10 an allen Schulen, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen, Oberstufenzentren sowie Schulen des Zweiten Bildungswegs. Die Förderschulen mit dem Schwerpunkt „geistige Entwicklung“ bleiben geöffnet, hier entscheiden die Eltern über den Schulbesuch.

Von Nadine Fabian, Saskia Kirf und Anna Sprockhoff