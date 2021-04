Potsdam

Vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zwischen Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock und Co-Chef Robert Habeck hat Brandenburgs Grünen-Chefin Julia Schmidt die Partei zum Zusammenhalt aufgerufen. „Natürlich haben wir zwei, die es können“, sagte Schmidt am Samstag auf der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen zur Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl. „Liebe Annalena, lieber Robert, egal wie die Entscheidung ausgeht - wir stehen hinter Euch!“ Der Grünen-Vorstand will am Montag bekannt geben, ob er Baerbock oder Habeck für die Kanzlerkandidatur nominieren will.

Die Landesdelegiertenkonferenz

Baerbock bewirbt sich auf der Landesdelegiertenkonferenz als einzige Kandidatin für den Spitzenplatz 1 der Brandenburger Landesliste zur Bundestagswahl. Auf Platz 2 tritt Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner gegen drei weitere Kandidaten an. Um Platz 3 bemüht sich die ehemalige Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky, sie hat ebenfalls drei Gegenkandidatinnen.

Schmidt ging in ihrer Rede hart mit dem Koalitionspartner SPD in Brandenburg ins Gericht. Die rot-schwarz-grüne Kenia-Koalition in Brandenburg sei 2019 mit großer Gemeinsamkeit gestartet, sagte sie. „Nun hat die SPD den Schalter Richtung Wahlkampf umgelegt“, kritisierte Schmidt. „Seit Wochen werden die Angriffe immer härter.“ Sie forderte die SPD unter Ministerpräsident Dietmar Woidke auf, wieder zur Gemeinsamkeit zurück zu kehren, um die Corona-Pandemie gemeinsam erfolgreich zu bekämpfen.

Von dpa/MAZonline