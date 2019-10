Brandenburger Polizei sucht Geldkartendieb

Bornstedt

Die Polizei sucht derzeit nach einem jungen Mann, der auf den Fahndungsfotos abgebildet ist. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen am 22. April in der Nedlitzer Straße in Potsdam eine Geldkarte gestohlen und mit dieser einen Tag später an einem Geldautomaten in Baden-Württemberg Geld abgehoben zu haben. Seine Identität konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass er sich häufiger in Brandenburg aufhält.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer erkennt den unbekannten Täter auf den Fahndungsfotos, kann Hinweise auf die Identität des Mannes oder seinen Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer 0331-55080 zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Alternativ kann man auch das Hinweisformular der Polizei unter: www.polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZonline