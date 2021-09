Innenstadt

Die Sanierung der Brandenburger Straße verzögert sich weiter. Der Baubeginn, der im Frühjahr noch für den laufenden Sommer angekündigt wurde, ist erneut verschoben worden. Im März 2022 soll die etappenweise Erneuerung des kaputten Granitpflasters beginnen. Martina Woiwode, Leiterin des Bereichs Verkehrsanlagen im Rathaus, hatte kürzlich im Bauausschuss angekündigt, dass die Absprachen mit der Energie und Wasser Potsdam (EWP) fast abgeschlossen sind und die Ausschreibung noch dieses Jahr erfolgen könne.

Das Pflaster in der Brandenburger Straße ist schon seit Jahren sanierungsbedürftig. Quelle: Julius Frick

Containermangel auf den Weltmeeren

Es gibt allerdings ein Problem: Die Steine für die rund 6000 Quadratmeter große Fläche fehlen bis auf weiteres. Sie hängen in China fest. „Es findet sich kein Schiff“, sagt Woiwode. Die Stadt hat bei den Reedereien gegenüber Weltkonzernen, etwa aus der Automobil-Branche, keine Chance. Schiffscontainer sind zur Mangelware geworden. Das hat zwei Gründe: Seitdem der Riesenfrachter Ever Given im März den Suez-Kanal versperrte, waren globale Lieferketten durcheinander gebracht worden. Durch neue Corona-Ausbrüche in China wurden schließlich im August wichtige Umschlag-Terminals in chinesischen Häfen geschlossen. Das führt zu Verzögerungen auf allen Wasserwegen.

In der Antwort auf die MAZ-Anfrage im Rathaus wird das Problem plötzlich klein geredet: „Wir brauchen die Steine voraussichtlich erst Ende nächsten Jahres frühestens. Wir gehen davon aus, dass es den Engpass bis dahin nicht mehr geben wird und wir planmäßig starten können.“ Ob sich das am Ende angesichts der Verwerfungen aller Lieferketten auf den Weltmeeren bewahrheitet, wird sich zeigen. Offiziell wird jedenfalls noch nicht an Alternativen geplant. Im jahrelangen Planungsprozess hatte es auch andere Varianten für den künftigen Belag gegeben – etwa mit einem sandfarbenen Asphalt wie auf der Promenade in der Hegelallee oder der neuen Plantage.

Sandfarbener Asphalt war im Planungsprozess eine Variante für den künftigen Belag der Brandenburger Straße. Quelle: Stadt Potsdam

Die optimistischste Lesart der Lieferschwierigkeiten liefert David Nolting, der sogenannte Anliegerkoordinator für die Baumaßnahme auf seiner Webseite www.potsdam-brandenburger-strasse.de. Er schreibt: „Einen Vorteil hat die Verschiebung natürlich auch: der Weihnachtsmarkt 2021 kann in gewohnter Form umgesetzt werden.“

