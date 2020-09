Potsdam

Mit einem ungewöhnlichen Konzertformat, bestehend aus einem gesprochenen Text, der mit 16 Auszügen aus Beethovens Werk untermalt und vertieft wurde, eröffneten die Brandenburger Symphoniker ihre Saison 2020/21. Das Potsdamer Antrittskonzert des designierten Chefdirigenten Olivier Tardy am Samstagabend im Nikolaisaal handelte von der schweren Bürde, die Freiheits- und Friedenskämpfer auf sich nehmen.

Abstecher nach Afrika

Die 40 Musiker bogen nach 50 Minuten wie eine feierliche Prozession in die Zielgerade ein. Beim zweiten Satz der 7. Sinfonie konnte der 47-Jährige auf dem Podest besonders pointiert zeigen, dass sich Kraft und Empfindsamkeit, Zurückhaltung und Ekstase, deutsche Innerlichkeit und französische Eleganz gut ergänzen können. Dafür wagte der Tross an diesem Abend einen Abstecher ins östliche Afrika, allerdings nicht musikalisch.

Anzeige

Selbstkritischer Bericht

Die Text-Musik-Collage geht zurück auf den Musikkritiker Paul Griffiths, der den selbstkritischen Bericht eines Kommandeurs der UNO-Blauhelm-Truppen in den Konzertsaal hievte. Der Engländer wählte Zitate aus einem Buch von Roméo A. Dallaire, das 2007 auch in Deutschland unter dem Titel „Handschlag mit dem Teufel“ erschienen ist und von der „Mitschuld der Weltgemeinschaft am Völkermord in Ruanda“ handelt. Darin reflektiert Dallaire, dass 5000 UNO-Soldaten, die seinem Kommando unterstanden, den Völkermord der Hutu an den Tutsi hätten verhindern können. Doch seine Kommandozentrale bremste ihn. So wurden 1994 binnen 100 Tagen im „Land der tausend Hügel“ etwa 800.000 Menschen ermordet.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Hetzsender im Fokus

Das Massaker im fernen Afrika wurde schon einmal auf einer europäischen Bühne verhandelt. 2012 stellte der Schweizer Theatermacher Milo Rauch höchst authentisch die Moderationen des Radiosenders RTLM in der Hauptstadt Kigali nach. Zwischen coolen Reggae-Songs und amüsanten Sprüchen wurde dazu aufgerufen, die „Kakerlaken“ zu ermorden. Diesmal aber dienten 200 Jahre alte Orchestermusiken als Resonanzraum, um Gefühle der Ohnmacht und der Wut angesichts des Grauens auszudrücken. Beethoven komponierte viele Stücke, als der Hoffnungsträger Napoleon zum Schlächter wurde und seine Riesenarmee in Richtung Russland vorrückte. Eröffnet wurde das Konzert mit der Egmont-Ouvertüre, die den hohen Anspruch und den tragischen Untergang eines Kämpfers gegen die Fremdherrschaft komprimiert. Bei den Symphonikern klangen die dunkel gestimmten Streicher erregender als die Fanfaren des Aufbruchs.

Farblose Sprecherstimme

Der in Potsdam lebende Schauspieler Fabian Hinrichs, der gerade von Theaterkritikern zum besten Schauspieler des Jahres gewählt wurde, versuchte vorab in einem Kurzvortrag, Verständnis für das Thema herzustellen. Dann las er mit farbloser und dünner Sprecherstimme einen Text, der manchmal mit poetischen Formulierungen beeindrucken wollte, aber meist nur wie Papier klang.

Trommelwirbel wie Doppelpunkte

„Nun musste ich mich der Wahrheit stellen!“, sagte er etwa mit erhobener Stimme und die Stöße der Blechbläser unterstrichen daraufhin die Dramatik und die Trommelwirbel wurden zu Doppelpunkten. Die Grausamkeiten wurden nicht ausgemalt. Nur einmal hieß es, eine Tutsi-Frau habe den Hutu-Soldaten Geld angeboten, um schneller getötet zu werden. „Sie haben den Geldschein aus der Hand genommen und gelacht“, reportierte Hinrichs und es folgt ein Adagio. Aber Sätze wie „Diese Friedenssicherungsmission war eine Schande“ lassen sich nicht mit Beethovens emotionaler Tiefe in Einklang bringen.

Die unschönen Seiten der Welt

Die anschließend geplante Aufführung der 9. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch musste coronabedingt entfallen. Der Abend bestand also aus diesem gewagten Melodram, immerhin ein Versuch, das Konzertpublikum daran zu hindern, die unschönen Seiten der Welt auszublenden. Denn auch Beethoven hatte konkretes Leid vor Augen.

Von Karim Saab