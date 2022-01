Potsdam

„Sehen Sie, dass es unterm Schulterblatt etwa drei Fingerbreit sind, dann kann ich da jetzt reinstechen“, erklärt die junge Ärztin Bushra Malik. Die Apothekerin Barbara Oberüber setzt beherzt die Spritze mit Biontech an die freigelegte Stelle. Ein kurzer Druck und die Injektion sitzt. Die 65-jährige Potsdamerin Petra Strzyzewski verzieht keine Miene.

Für sie ist es eine ganz normale Corona-Impfung in einem großen Impfzentrum, ihre dritte übrigens. „Das war wie ein Mückenstich“, sagt sie. Für die studierte Pharmazeutin Barbara Oberüber jedoch war es eine Premiere. In der Potsdamer Metropolis-Halle hat sie an diesem Dienstag mit 60 Jahren ihre praktische Impfprüfung bestanden.

An diesem Dienstag startete in Potsdam der praktische Teil der Impfschulung für Apothekerinnen und Apotheker des Landes Brandenburg. 25 Kursteilnehmer sind es am Dienstag, die restliche Woche über werden noch 40 dazukommen. 65 Leiter und Mitarbeiter von Apotheken haben sich für den Kurs gemeldet. „Das ist eine große Resonanz“, findet Tobias Störmer vom Vorstand der Landesapothekenkammer. Störmer selbst hat auch schon geübt. Er sei durchaus aufgeregt gewesen, räumt er ein.

Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker

Vor gut einem Monat hatte der Bund das Infektionsschutzgesetz geändert, um auch Zahnärzten, Tierärzten und Apotheker gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Apotheker lernen zwar während ihres Studiums vieles, das Setzen von Injektionen gehört aber nicht dazu. Das können sie in diesen Tagen theoretisch wie praktisch nachholen.

Die Apothekerin Barbara Oberüber (mitte) impft die Potsdamerin Petra Strzyzewski. Quelle: Bernd Gartenschläger

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) findet das eine gute Sache. Das Brandenburg sei gerade auf dem Land nicht überall gut mit Ärzten ausgestattet. Apotheken gebe es aber genug. Auch der Apothekervertreter Störmer findet, dass man niedrigschwellige Impfangebote machen müsse, um die in Brandenburg noch sehr verhaltene Impfbereitschaft zu fördern. Man wolle keine Konkurrenz für die Ärzte sein, beteuert er. „Wir wollen ein zusätzliches Impfangebot geben.“

Kommt die Schulung nicht zu spät?

Aber werden impfende Apotheker und Tierärzte jetzt überhaupt gebraucht, wo es doch im ganzen Land viele freie Impftermine in den Impfstellen gibt? Ministerin Nonnemacher räumt ein, dass die Nachfrage an den 150 Impfstellen derzeit moderat sei, auch wenn 125.000 Impfungen in den ersten beiden Kalenderwochen so schlecht nicht seien.

Doch selbst wenn die Metropolis-Halle in Potsdam an diesem Dienstagvormittag recht leer sei, könne sich das schnell ändern. „Wenn die Menschen Schlange stehen, heißt es sofort, ihr tut zu wenig“, so Nonnemacher. Daher halte man die teure Impfinfrastruktur vor. Ein einziger Corona-Patient auf der Intensivstation koste schließlich um die 100.000 Euro, rechnet Nonnemacher gegen.

Ob die Omikronwelle das Interesse an der Impfung steigere oder abflachen lasse, will die Ministerin nicht einschätzen. „Ich hoffe, dass das Interesse wieder ansteigt“, sagt sie. Das hoffen auch die Apotheker. Barbara Oberüber sieht es zum Beispiel als ihre Pflicht, die Ärzte durch eigenes Engagement zu entlasten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen“, sagt sie. Das sieht auch ihre Chefin Marie Eisermann von der Linden-Apotheke in Luckau (Dahme-Spreewald) so. Sie glaubt sowieso nicht, dass ihre Apotheke jetzt von Impfwilligen überrannt wird. Sie will sich mit Ärzten im Ort abstimmen, ob sie sie hier und da mit einem Impftag entlasten könne.

Befugnisse von Apothekern sind begrenzt

Die Möglichkeiten der Apotheker sind gegenüber den Ärzten beschränkt. Das größte Damoklesschwert, das über einer Impfung hängt, ist ein anaphylaktischer Schock. Eine allergische Reaktion auf eine plötzliche Zufuhr körperfremder Eiweiße kann in äußerst seltenen Fällen tödlich enden. Im Theorieteil ihrer Impfschulung haben die Apotheker ihr Wissen um Erste Hilfe aufgefrischt. Im Ernstfall können sie das Hormon Epinephrin verabreichen, das die Energiereserven des Körpers mobilisiert. Falls der äußerst unwahrscheinliche Fall dieser Schockreaktion eintritt, müssen sie selbst die 110 wählen.

Bei der Impf-Probantin Petra Strzyzewski ist nichts von alledem notwendig. Schon eine knappe halbe Stunde nach ihrer Injektion steigt sie gelassen auf ihr Fahrrad und fährt gemütlich nach Hause. Die 65-Jährige hat jetzt endlich ihre Booster-Impfung, verabreicht von einer Apothekerin aus Luckau.

Von Rüdiger Braun