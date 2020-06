Ex-Ministerpräsident Platzeck fürchtet um Potsdamer Synagogen-Pläne

Innenstadt

Es ist ein seltenes, dafür umso stärkeres Signal: Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD), der sich mit der Kommentierung von aktuellen Potsdamer Geschehnissen in der Regel erkennbar zurückhält, hat sich nun zum wieder aufgeflammten Zwist um die künftige Synagoge geäußert. Platzecks Furcht: Dass der für dieses Jahr angepeilte Baubeginn in der Schlossstraße 1 erneut verzögert werden könnte.

Mit deutlichen Worten appelliert Platzeck dabei an den Synagogengemeinde-Vorsitzenden Ud Joffe, das Gelingen des Gesamtprojekts in den Vordergrund zu stellen und persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen. Joffe hatte zuletzt erneut Einwände vorgebracht – obwohl er erst Ende April öffentlich einer Einigung mit dem Land und der Jüdischen Gemeinde Potsdam über den Synagogen-Vorentwurf des Berliner Architekten Jost Haberland zugestimmt hatte.

Viele Beobachter sind angesichts dieser Hü-und-Hott-Politik besorgt um einen konstruktiven Fortgang des Vorhabens. Nun ist auch bei Brandenburgs Ex-Ministerpräsident, in dessen Amtszeit einst das Vorhaben samt einer millionenteuren Baufinanzierung durch das Land auf den Weg gebracht wurde, offenbar die Geduld erschöpft. „Ich bin traurig, dass Herr Joffe – obwohl in der Vergangenheit viele Veränderungen an dem Synagogenentwurf vorgenommen wurden – scheinbar nicht in der Lage ist, Demokratie als Kompromisssuche und Kompromissfindung zu verstehen, sondern offenbar nur seine eigene Meinung durchzusetzen versucht“, sagte Platzeck am Donnerstag in einem MAZ-Gespräch. Und: „Seine Haltung ,Es muss so sein, wie ich es will‘ schadet dem Projekt immens.“

Die Auseinandersetzung schade zudem dem jüdischen Leben in Potsdam insgesamt, da sie noch existierende Vorurteile über ständig im Streit liegende Juden befördere, warnt der Ex-Ministerpräsident, der Mitglied der gemeinnützigen Organisation „ Jerusalem Foundation“ ist: „Dabei streiten sich hier nicht ,die Juden‘ – hier ist einfach ein Mann nicht in der Lage, einmal einen Schritt zurückzutreten“, bekräftigt Platzeck: „Hier geht es nur um die Sicht eines Mannes mit einem kleinen Kreis um ihn herum.“

Joffes wiederholte inhaltliche Wendungen sorgen seit längerem für beträchtliche Irritationen hinter den Kulissen. Wie berichtet, hatte es im vergangenen Sommer noch ganz so ausgesehen, als befinde sich das 2011 durch ein Moratorium auf Eis gelegte Bauprojekt endlich doch auf der Zielgeraden. Synagogengemeinde und Jüdische Gemeinde hatten sich – nach vielen Workshop-Runden – in groben Zügen auf eine gemeinsame Vision für die Synagogenfassade geeinigt. Joffe kündigte damals eine Einigung noch vor dem 9. November an. Doch kurz vor dem Gedenktag machte der Synagogengemeinde-Chef einen Rückzieher, indem er einen kompletten Neustart des Projekts ins Spiel brachte – allerdings ohne Architekt Jost Haberland und den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, in dessen Händen der Bau derzeit liegt.

Nach mehreren Verhandlungsrunden, zuletzt unter dem Vorsitz der neuen Kulturministerin Manja Schüle ( SPD), schien der gordische Knoten aber endlich zerschlagen. Am 24. April konnte Schüle die lang ersehnte Einigung präsentieren. Bei einem Pressetermin pries Joffe wortreich die Qualitäten von Architekt Haberland – der Durchbruch schien gelungen.

Eine trügerische Hoffnung, wie die vergangenen Wochen allerdings gezeigt haben. Triebfeder des erneut hochgekochten Konfliktes ist offenbar der Wunsch des Kulturministeriums nach der Benennung eines gemeinsamen Synagogenbeauftragten der beiden jüdischen Gemeinden, der als Ansprechpartner für das Land fungieren soll. Dies war notwendig geworden, nachdem die Jüdische Gemeinde um den Vorsitzenden Evgeni Kutikow im Januar den bisherigen Synagogenbeauftragten Joffe offiziell von seiner Funktion entbunden hatte – man fühle sich aufgrund von Joffes dauerkritischer Haltung nicht mehr angemessen in Projekt vertreten, so die Begründung der Jüdischen Gemeinde damals. Als neuen Beauftragten hat die Gemeinde nun dem Vernehmen nach den früheren Grünen-Kommunalpolitiker Peter Schüler benannt. Der ehemalige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung leitet die Fachstelle Antisemitismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam.

Die Synagogengemeinde hat indes bis zum 31. Mai – der vom Ministerium gesetzten Frist für eine Benennung – keinen Vorschlag eingebracht. Wie es heißt, soll Joffe darauf bestehen, die Funktion des Synagogenbeauftragten zu behalten.

