Brandenburgs Gesundheitsfakultät wegen Sparhaushalt vor dem Aus: Das sind die Folgen für die Uni Potsdam

Der Gründungsdekan der Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg, Prof. Dr. Cornelius Frömmel, sieht die geplante Einrichtung der Fakultät und damit des Gesundheitscampus Brandenburg wegen der Kürzungspläne der Landesregierung praktisch vor dem Aus. Der Haushaltsplan des Landes sieht vor, die jährlichen Zuschüsse für die beiden staatlichen Trägereinrichtungen von rund fünf Millionen Euro auf etwa 2,5 Millionen Euro zu halbieren. Über den Haushalt muss der Landtag noch abstimmen.

Gerade für die Universität Potsdam wäre das ein großer Verlust. Zusammen mit der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und der privaten Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) Theodor Fontane in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist sie die Trägerin der gemeinschaftlichen Einrichtung. Beim Aufbau der neuen Fakultät hätte die Universität Potsdam vier neue Professuren hinzugewonnen, drei Professuren sind inzwischen schon berufen. Die Geschäftsstelle ist auf dem Campus Golm angesiedelt.

Sieben Professuren waren für die Uni Potsdam geplant

In einem Interview mit der MAZ hatte Uni-Präsident Oliver Günther schon am 19. November die Gefährdung der neuen Fakultät zur Sprache gebracht und gesagt, es gebe deswegen noch „Redebedarf“. Der Sprecher des brandenburgischen Wissenschaftsministeriums, Stephan Breiding, verweist jedoch auf die schwierige Haushaltslage. Für die gemeinsame Einrichtung sollten ursprünglich 16 Professuren geschaffen werden, sieben von ihnen hätten zur Universität Potsdam gehört. Vier Professuren sind tatsächlich schon besetzt, zwölf waren bisher noch im Verfahren.

„Wir könnten mit den jetzt vorgeschlagenen Geldern insgesamt noch zehn Professuren für die Fakultät haben“, schätzt Frömmel, „wir bräuchten aber mindestens zwölf, um die Fakultät wie geplant aufzubauen.“ Diese Stellen könnten unter den gegebenen Bedingungen nicht mehr finanziert werden. Potsdams Uni-Präsident Günther geht sogar noch weiter: „Mit zwölf Professuren lässt sich keine Fakultät fahren, erst Recht keine verteilte im Feld der Gesundheitswissenschaften“, lässt er über seine Sprecherin ausrichten. In jedem Fall entstehe nun ein Vakuum, da eine eigene medizinische Fakultät in Cottbus frühestens in zehn Jahren voll arbeitsfähig sei. „Auch kann das Promotionsrecht Dr. med. nicht einfach woanders hin übertragen werden“, so Günther.

Zwei zentrale Professuren sind gefährdet

Günther und Frömmel sind sich einig: Was durch einen Beschluss des Landtags vom 12. Juni 2015 umgesetzt werden sollte, wird wohl scheitern: Die Gesundheitsforschung im Land durch einen eigenen Campus zu stärken und so einer alternden Bevölkerung eine hochwertige Versorgung zu sichern.

Frömmel nennt zwei Professuren, ohne die es den geplanten Gesundheitscampus nicht geben könne. „Sehr zentral wäre eine Professur für seelische Gesundheit“, sagt er. „Wir haben sogar schon einen Studiengang um diese herum aufgebaut.“ Dieser war für die Universität Potsdam ab 2023 geplant. Genauso wichtig sei die ebenfalls für die Universität Potsdam vorgesehene Professur für Pathophysiologie ernährungsbedingter Erkrankungen. Diese hätte zusammen mit Forscherinnen des Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIFE) in Bergholz-Rehbrücke neue Ernährungskonzepte zur Gesunderhaltung erarbeiten können.

Studiengang „Öffentliche Gesundheit, Bewegung und Ernährung“ auf der Kippe

Laut Frömmel sei der Schaden für das Land beim Scheitern der Pläne hoch. Gute Medizin könne man mit guten Ärzten machen, aber die heutigen Herausforderungen des Gesundheitssystems forderten neben neuen sozialen Strukturen gesundheitskompetente Einwohner. „Man muss sicher auch bestimmte Absolventen haben, die die neuen Aufgaben übernehmen“, sagt Frömmel. Insofern sei eine von Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) im September angekündigte Universitätsmedizin an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg kein Ersatz für den Gesundheitscampus.

„Prävention ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema“, sagt Frömmel. Dafür gebe es bundesweit bisher keine durchschlagend wirksamen Ansätze. Diese hätte aber der geplante Studiengang „Öffentliche Gesundheit, Bewegung und Ernährung“ bieten können. Die Absolventen wären als Wissenschaftler, aber auch für die Gesundheitsförderung, die Gesundheitsberatung und eben die Prävention qualifiziert gewesen. Mit dem Wegfall einer Professur Pathophysiologie ernährungsbedingter Erkrankungen werde es diese Absolventen vielleicht nie geben.

Wie die Pläne für den Gesundheitscampus doch noch gerettet werden können

Ohne einen Studiengang „Seelische Gesundheit und Begleitung“ könne wiederum das in englischsprachigen Ländern entwickelte Konzept einer Begleitung in schwierigen Lebenssituationen in Brandenburg nicht umgesetzt werden. Absolventen der Fachrichtung hätten pflegende Angehörige fachlich, sozial sowie seelisch-geistlich unterstützen sollen. Solche Strukturen seien gerade hinsichtlich einer alternden Bevölkerung wichtig.

Doch Frömmel hat die Hoffnung auf einen erfolgreichen Aufbau der Fakultät und Gesundheitscampus noch nicht ganz aufgegeben. Das Konzept könne noch gerettet werden, wenn es das Land bei Einsparungen von 1,7 Millionen Euro pro Jahr belasse. 2,5 Millionen Euro pro Jahr weniger werde Fakultät für Gesundheitswissenschaften nicht überleben. „Wenn wir es nicht schaffen, das Land zu überzeugen, werden die schon vorhandenen Professuren in bestehende Fakultäten wie die Humanwissenschaftliche Fakultät eingegliedert “, sagt Frömmel. „Die Chancen eines landesweiten Netzwerkes werden damit aber verschenkt.“

