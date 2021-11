Corona in Potsdam - Exklusiv: Kulturstätten schließen sich Impfkampagne an – bald gibt’s die Spritze in der Schiffbauergasse

Einen weiteren Lockdown würden viele Kulturstätten nicht überleben. Jetzt organisiert das Brandenburger Kulturministerium gemeinsam mit dem Bergmann-Klinikum und Clubs und Theatern Impfaktionen für alle. Der Standort für Potsdam steht bereits fest, aber es gibt noch ein großes Fragezeichen.