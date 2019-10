Brandenburgs größter Weihnachtsmarkt: Die Nordmanntanne kommt zuerst

Potsdam

Der Countdown läuft. In sechs Wochen sieht Potsdam wieder blau: Am 25. November eröffnet der Weihnachtsmarkt in der City – der größte in der Landeshauptstadt und im ganzen Land. Wie hoch ist der Baum? Wie lang ist die lange Nacht der Nikoläuse? Und: Gibt’s nach Jahren des Verzichts endlich wieder einen Kartoffelpuffer-Stand? Die MAZ hat mit den Machern vom „Blauen Lichterglanz“ gesprochen.

Wann beginnt der Aufbau?

Zwar beginnt das Markttreiben nach dem Eklat von 2012 traditionell erst nach dem stillen Feiertag Totensonntag. Die Budenbauer, Beleuchter und Karussellschrauber sind aber bereits ab dem 15. November auf der Brandenburger Straße und dem Luisenplatz zu Gange. Allein in der Fußgängerzone sollen 110 Buden ihren Platz finden. Mit dem Luisenplatz und dem kürzeren Ende der Brandenburger werden es etwa 150 sein.

Auf Wunsch der Ladenbetreiber ist das Arrangement locker, so dass Zugänge und Schaufenster der Geschäfte nicht komplett verstellt werden. Ein Tipp für Puffer-Fans: Es gibt zwar auch dieses Jahr keinen Reibekuchenstand, ein Händler hat die Brutzelteilchen aber zumindest im Angebot.

Wann kommt der Baum?

Der Baum hat es noch eiliger als die Buden. Schon am 9. November soll er geliefert werden. Die Nordmanntanne misst 14 Meter und steht derzeit noch auf einem Hof in See­grehna, einem Ortsteil der Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt). „Uns wurden in diesem Jahr 40, 50 Bäume angeboten. Wir haben das Exemplar ausgesucht, das eines der schönsten ist und am besten zu Potsdam passt“, sagt Eberhard Heieck, Geschäftsführer der Coex-Veranstaltungsagentur, die für den „Blauen Lichterglanz“ verantwortlich zeichnet.

Unter den rund um Potsdam verfügbaren Bäumen habe sich kein geeigneter gefunden: „Auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor muss der Baum schon etwas hermachen und gut in Schuss sein – wir wollen ja nicht, dass es uns wie Erfurt ergeht“, sagt Heieck. Die thüringische Landeshauptstadt hatte bei der Baumwahl in den vergangenen Jahren alles andere als ein glückliches Händchen: 2018 machte der nur spärlich benadelte Baum als „Rupfi“ bundesweit Schlagzeilen, 2015 legte ein Sturmtief den Baum um.

Die Angst vor Windbruch und Sturmschäden treibt auch viele um, die ihre Tannen, Fichten und Douglasien den Marktmachern anbieten, sagt Heieck: „Und die anderen wollen mehr Sonne im Garten.“ Nach der Zeit auf dem Weihnachtsmarkt wird aus dem Baum übrigens Brennholz gemacht.

Wie hat der Markt geöffnet?

Der „Blaue Lichterglanz“ hat von Montag, 25. November, bis Sonntag, 29. Dezember, geöffnet – und zwar täglich außer Heiligabend. Die Öffnungszeiten: sonntags bis mittwochs 11 bis 20 Uhr, donnerstags bis samstags 11 bis 21 Uhr, 25. und 26. Dezember 11 bis 19 Uhr, 29. Dezember 11 bis 17 Uhr. An den Aktionstagen ist bis 22 Uhr Betrieb. Der Eintritt ist wie immer frei.

Welche Aktionen gibt’s?

Am Donnerstag, 5. Dezember, steigt die beliebte „Lange Nacht der Nikoläuse“. Dann laden der Weihnachtsmarkt und die Geschäfte in der Innenstadt bis 22 Uhr zum Bummeln ein. Viel Zeit zum Schlendern ist zudem an den langen Samstagen am 1. und 3. Adventswochenende. Die verkaufsoffenen Sonntage in der City sind für den 2. und 4. Advent angesetzt.

Mit von der Partie sind auch wieder die Märchenbühne vom Piraten-Open-Air-Theater Grevesmühlen und die Kunsteisbahn auf dem Luisenplatz. Wann der Aktionstag für soziale Einrichtungen und Familien, denen es nicht so gut geht, stattfindet, steht noch nicht fest – sicher ist laut Heieck aber, dass es die kostenfreie Sause auch in diesem Jahr geben wird.

Wie steht’s um die Sicherheit?

Das Konzept des vergangenen Jahres will man beibehalten, so Heieck. Das bedeutet etwa, dass an den Zugängen des Marktes Transporter als Sicherheitssperren geparkt werden. „Noch laufen die Abstimmungen mit Feuerwehr und Polizei.“

Lädt die MAZ wieder zum Glühweintest ein?

Aber klar! Der beliebte MAZ-Glühweintest findet auch in diesem Jahr statt. Wir geben rechtzeitig Bescheid, wann Sie sich als Tester bewerben können!

Wo es in Potsdam auch noch weihnachtet In Babelsberg begeistert der Böhmische Weihnachtsmarkt tausende Besucher – am 1./2. Adventswochenende auf dem Weberplatz. In der Kolonie Alexandrowka öffnet sich der Adventsgarten am 30. November und am 1./7./8. Dezember. Das Krongut Bornstedt wird zum Romantischen Weihnachtsdorf – donnerstags bis sonntags vom 30. November bis zum 22. Dezember. Der Kutschstallhof beherbergt am 1. Adventswochenende das polnische Sternenfest und den Sternenmarkt. Das Pfingstberg-Belvedere öffnet am 1. Adventswochenende zum Adventsmarkt. Im Holländischen Viertel steigt am 2. Adventswochenende das Sinterklaas-Fest. Sinterklaas und Gefolge kommen am 7. Dezember gegen 13.30 Uhr im Hafen an. nf

Von Nadine Fabian