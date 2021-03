Brandstiftung? In Waldstadt brennt ein VW Touareg nach einem Knall aus

Waldstadt II

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in der Straße Am Springbruch ein VW Touareg in Brand. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer aus dem Motorraum kam. Ein Zeuge hatte kurz zuvor einen lauten Knall gehört. Das Fahrzeug brannte komplett aus und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand hoher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung und sicherte vor Ort Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline