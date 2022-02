Potsdam

Unter Eisenhydroxid werden sich die meisten Leute kaum etwas vorstellen können – spricht man aber über die Verockerung der Spree, wissen zumindest Brandenburger und Sachsen ziemlich gut Bescheid. Für den bräunlichen Niederschlag in dem Fluss sind nämlich genau diese komplizierten chemischen Verbindungen aus Eisen, Sauerstoff und Wasserstoff verantwortlich. Sie kommen in verschiedenen Mineralen vor und geraten durch den die Einstellung des Braunkohlebergbaus in Fließgewässer, die sie dann färben. Die Frage war lange: Wie bekommt man den hässlichen Schlamm aus den Flüssen?

►Angst vor dem nächsten Hochwasser: Die braune Spree staut sich bei Spremberg (MAZ-Archiv, 2016)

Eine Möglichkeit einer sinnvollen Entsorgung hat der emeritierte Professor für Geo-Ökologie an der Universität Potsdam, Oswald Blumenstein, nördlich des sächsischen Hoyerswerda mit den vier Mitarbeitern seiner Firma Interenvirocon untersucht. Auf einem etwa 2,3 Hektar großen Feld haben der Potsdamer Wissenschaftler und seine Mitstreiter Hydroxidschlamm eingebracht. Der kam aus Gräben, die in die Spree führen. Kurz gesagt lautet das Ergebnis: In der richtigen Mischung mit biologischem Bodenbalsam eignet sich der Schlamm hervorragend als Bodenverbesserer für den eigentlich kaum fruchtbaren Kippsand der ehemaligen Bergbaugebiete.

Umweltprobleme lösen Geoökologie ist ein interdisziplinäres und anwendungsorientiertes Fach. Es versucht Umweltprobleme zu erkennen, zu bewerten und zu lösen. Zum Beispiel werden Wasser- und Stoffkreisläufe in der Natur erforscht, Möglichkeiten zur Anpassungen an den Klimawandel untersucht und Konzepte für eine nachhaltige Landnutzung entwickelt. Die Universität Potsdam bietet das Fach am Institut für Umweltwissenschaften und Geographie als Bachelor- und als Masterstudiengang an. Absolventen können zum Beispiel in Behörden, im Naturschutz, aber auch in der Wirtschaft, zum Beispiel in Ingenieurbüros tätig werden. Studierende bewerten das Fach als gut. Sie sagen, es sei ein „breitgefächerte und interessanter Studiengang“.

Schlamm schadet den Pflanzen nicht

„Wir haben einjährige Gehölze, Birken, Eichen und Kiefern, aber auch regionale Kräuter und Gräser auf verschieden mit dem Schlamm behandelnde Flächen ausgesetzt“, sagt Blumenstein. Das Pflanzexperiment läuft seit März 2020 auf unterteilten Stücken des Areals. Das Ergebnis: Der aus den Gräben geholte und auf dem Feld verteilte Schlamm schadete weder den Pflanzen noch den Bodenorganismen. Im Gegenteil: „Die Pflanzen wuchsen sogar besser.“

Ein Mitarbeiter der Potsdamer Firma Interenvirocon misst üppig wachsende Gräser auf einem mit Hydoxidschlamm gedüngtem Versuchsfeld nördlich von Hoyerswerda. Quelle: Oswald Blumenstein

Eisenhydroxidschlamm gehört nicht auf Deponien

Die Voraussetzung war natürlich, dass der Schlamm keine schädlichen Stoffe wie Schwermetalle oder biologische Schadstoffe enthielt. Die Forscher mussten den Schlamm auch entsprechend untersuchen, sonst hätten sie ihn gar nicht ausbringen dürfen. Blumensteins Schlussfolgerung lautet: Abgeschöpfter und untersuchter Eisenhydroxidschlamm gehört nicht auf Deponien. Genau das geschieht in Brandenburg aber seit 2015. Blumenstein empfiehlt stattdessen, in dem Eisenhydroxid einen wertvollen Rohstoff zu sehen.

„Im richtigen Verhältnis gemischt mit biologischem Bodenbalsam waren die Wachstumsergebnisse hervorragend“, so Blumenstein. Es sei ja auch bekannt, dass Eisen ein wichtiger Bestandteil fruchtbarer Braunerde sei. In eine Art Braunboden könne der Eisenhydroxidschlamm den für den Ackerbau eigentlich wertlosen Kippsand unter günstigen Umständen verwandeln. Das unterschiedliche Wachstum auf den verschiedenen Teilfeldern haben die Wissenschaftler genau dokumentiert und belegt.

Oswald Bluemnstein ist emeritierter Professor für Geoökologie an der Universität Potsdam und Geschäftsführer der Firma Interenvirocon Quelle: Oswald Blumenstein

Auftraggeber und Partner für seine Untersuchung war die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Dieser gehört auch das Experimentierfeld. Die Gesellschaft saniert die Nachfolgelandschaften des Lausitzer Bergbaugebiets und ist auch für die verockerten Abschnitte in der Spree zuständig.

Für sie erarbeitet Blumenstein derzeit einen Bericht mit seinen Ergebnissen. „Unsere Ergebnisse sind fantastisch“, so Blumenstein. Sie zeigten, dass der die Spree belastende Eisenhydroxidschlamm prinzipiell zur Renaturierung der ehemaligen Bergbaulandschaft in der Lausitz verwendet werden könne.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Meine Empfehlung ist, dass das im Schlamm enthaltene Eisenhydroxid zur Erhöhung der Fruchtbarkeit der Böden in der Region eingesetzt werden kann“, so Blumenstein. Als einer der Gründer des Studiengangs Geo-Ökologie an der Universität Potsdam ist er froh, dass die LMBV sich für den aus seiner Sicht erfolgreich verlaufenen Versuchsansatz gewinnen ließ. In einer Bürgerversammlung in der Lausitz war sein Vorschlag 2015 noch auf Skepsis gestoßen.

Von Rüdiger Braun