Neubau als Blickfang für die Breite Straße in Potsdam

Die Breite Straße könnte auf Höhe der Kiezstraße ein ganz neues Gesicht bekommen. Nachdem bereits das Studentenwerk Potsdam angekündigt hat, den als Wohnheim genutzten Plattenbau möglichst durch einen Neubau zu ersetzen, erklärt nun auch die Eigentümerin des davor liegenden Eckgrundstücks in der MAZ ihre Pläne für ein neues, stadtbildprägendes Gebäude. Sie will anstelle des heutigen Flachbaus ein sechsgeschossiges Haus errichten, das rund 30 Wohnungen sowie Gewerbeflächen im Sockel umfasst.

Die Situation an der Ecke der Breiten Straße zur Kiezstraße hin ist kompliziert, weil der DDR-Plattenbau mit seinem vorgelagerten Pavillon seit der Wiedervereinigung zwei Eigentümer hat. Nur der hohe Wohnblock gehört dem Studentenwerk Potsdam. Der flache Pavillonbereich, der direkt an die Breite Straße und die Kiezstraße grenzt, ist dagegen in Privathand. Seit 2005 gehört er der Familie Vo. In dem Gebäude gibt es ein Wettbüro, ein Bistro und eine einzelne Wohnung.

Echtes Stadthaus soll Funktionsbau ersetzen

„Meine Mutter hat das Haus damals mit dem Ziel und Traum erworben, den Pavillon irgendwann zu ersetzen“, sagt Ai Quynh Vo, die seit dem Tod ihrer Mutter die Eigentümerin des Hauses ist. Die Luft- und Raumfahrt-Ingenieurin stammt aus Potsdam, ist in der Innenstadt aufgewachsen und will das bisherige Antlitz durch eine „starke Ecke“ verbessern.

Der Entwurf des zukünftigen Hauses stammt vom Potsdamer Architekten Christopher Kühn, der in Potsdam zuletzt ein gelobtes Bürogebäude mit heller Backsteinfassade neben dem Parkhaus in der Schiffbauergasse errichtet hat. „Es ist städtische Architektur, ein echtes Stadthaus anstelle der bisherigen funktionalistischen Architektur“, sagt Kühn.

Mansarde verbirgt eine sechste Etage

Deshalb hat die Fassade ein Relief aus Vor- und Rücksprüngen, Loggien zum Platz hin und Erker zur Breiten Straße. Die Fassade soll in Putz ausgeführt werden. Das Mansarddach verbirgt ein weiteres, sechstes Geschoss. Kühn und Weigel haben die Gebäudehöhe der Hiller-Brandtschen Häuser am anderen Ende des Blocks aufgenommen.

Wann der Bau realisiert wird, ist derzeit noch offen. Denn die zwei Eigentümer der miteinander eng verzahnten Gebäudeteile Wohnheim und Pavillon – das Studentenwerk und Ai Quynh Vo – befinden sich wegen ungeklärter Zuständigkeiten, etwa bei den Hausanschlüssen, in einem Rechtsstreit. Trotzdem ist Vo mittlerweile optimistisch. „Als ich in der MAZ gelesen habe, dass das Studentenwerk nicht mehr über eine Sanierung nachdenkt, sondern über einen Neubau, war ich sehr froh. Ein Abriss des Hauses würde unser Problem lösen“, sagt Vo.

Entwurf bereits 2018 Thema im Gestaltungsrat

Sie möchte sich nun noch einmal mit dem Studentenwerk Potsdam verständigen und hofft auf „einvernehmliche nachbarschaftliche Regelungen“. Beim Studentenwerk denkt man darüber nach, in Richtung des von der Breiten Straße abgewandten Hofes einen Neubau mit bis zu 90 Wohnheimplätzen zu errichten. Für die Frontseite von Vo wäre laut Architekt Kühn nicht einmal ein neuer Bebauungsplan nötig. Sein Entwurf wäre durch die ähnliche angrenzende Bebauung schon heute genehmigungsfähig. Den Gestaltungsrat hat der Entwurf bereits 2018 passiert.

Dort hatten Kühn & Weigel auch gleich das städtische Umfeld mitbetrachtet – und in seinen Visualisierungen neben verstärkter Begrünung der Breiten Straße auch einen Wiederaufbau des früheren Neustädter Tors sichtbar gemacht. Von den zwei Obelisken in der Mitte der breiten Straße ist nach dem Krieg nur das unversehrte Exemplar neben der Straße wieder aufgestellt worden. „Es ist noch nicht Konsens in der Stadt, dass das wieder gemacht wird, aber es wäre sinnvoll, im Zuge der Sanierung der Straße die Obelisken wieder in die Straße zu stellen“, sagt Kühn.

Die Umgestaltung der Breiten Straße und der Rückbau ihres breiten, baumlosen Charakters als „Magistrale“ ist immer wieder in der Stadt diskutiert worden. Das sieht auch Potsdams Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) so: „Der Anspruch, der Breiten Straße wieder einen qualitativen Rahmen zu gehen, hat eine gute Intention“, sagte er auf Anfrage der MAZ. Man müsse sich dort mit dem Straßenraum beschäftigen. Die Platzsituation auf beiden Seiten der Breiten Straße auf dieser Höhe nennt Rubelt „unglücklich“. Ob die Lösung allerdings die Wiederherstellung der zwei Obelisken in der Mitte der Straß sein könnte, wäre „noch längst nicht unser Thema.“

