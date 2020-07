Innenstadt

Autofahrer, aufgepasst! Für Leitungsarbeiten wird die rechte Fahrspur der Breiten Straße zwischen Zeppelinstraße und Schopenhauerstraße in Fahrtrichtung Lange Brücke am Donnerstagmorgen ab 9 Uhr gesperrt. Es musste jeweils schon in der Zeppelinstraße eine der zwei Abbiegespuren in die Breite Straße gesperrt werden. Für die Sanierung der Fahrbahndecke wird ab 9. Juli die havelseitige Südfahrbahn der Breiten Straße auf Höhe Marktcenter zwischen Zeppelin- und Schopenhauerstraße in Richtung Brücke dicht gemacht. Die Arbeiten sollen nach Auskunft der aber schon am Samstag beendet sein. Die Umleitung erfolgt bis dahin über die Hegelallee und die Kurfürstenstraße. Es wird Stau auf dieser Umleitungsstrecke geben.

Bauarbeiten auch auf der Kreuzung Zeppelin- und Breite Straße, die in Richtung Lange Brücke am Donnerstagmorgen gesperrt wurde. Quelle: Rainer Schüler

