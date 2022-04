Groß Glienicke

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem in Groß Glienicke am Samstagnachmittag zahlreiche Strohballen auf einem Acker in Flammen standen. Da sich in der Umgebung keine Gegenstände befanden, auf die das Feuer hätte übergreifen können, ließ die Feuerwehr die Ballen kontrolliert abbrennen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von MAZonline