Innenstadt

Auf der Humboldtbrücke ist am Donnerstagnachmittag ein Kleintransporter in Brand geraten. Die Feuerwehr informierte die Polizei, dass der Peugeot brennend auf der mittleren Fahrspur der Humboldtbrücke stehe. Die Feuerwehr löschte den Brand und schob das Auto auf den Grünstreifen. Offenbar war ein Defekt am Scheibenwischermotor Ursache des Feuers. Die 45-jährige Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten, sodass niemand verletzt wurde.

Anzeige

Von MAZonline