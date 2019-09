„Hier droht ein Verkehrskollaps“

Krampnitz

Das neue Quartier Krampnitz mit seinen perspektivisch 10 000 Einwohnern bereitet nicht nur den Potsdamern Kopfzerbrechen, was die Konsequenzen für den Verkehr angeht. Auch der Nachbar im Norden – Spandau – versucht sich hinsichtlich der Auswirkungen zu wappnen. „Die Folgen des Planrechtschaffungsprozesses in Krampnitz wirken auch auf Berlin“, sagte Spandaus Baustadtrat Frank Bewig ( CDU) am Freitag auf MAZ-Anfrage. Bereits jetzt seien die beiden Routen von Krampnitz nach Spandau – über die B2/Potsdamer Chaussee im Nordwesten sowie über die Krampnitzer Straße/Kladower Straße, Sacrower Landstraße/Kladower Damm/ Gatower Straße – insbesondere im Berufsverkehr stark ausgelastet. „Hier droht ein zeitnaher Verkehrskollaps“, warnt Bewig.

Die B2 durch Krampnitz bei Potsdam ist eine der meist befahrenen Bundesstraßen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein besonders heißes Eisen ist dabei der Verkehrsknotenpunkt B2/Ritterfelddamm. Derzeit findet eine Untersuchung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Senatsverwaltung und Potsdam statt. Potsdam ist an dieser Untersuchung auf Berliner Gebiet beteiligt.

Zur Verbesserung der Verkehrssituation muss es aus Spandauer Sicht „mittelfristig“ eine Taktverdichtung der Buslinien und neue Schnellbuslinien geben – dafür müsse allerdings eine eigene Trasse geschaffen werden. Bewigs perspektivisches Ziel: eine Verlängerung der U2 in den Spandauer Süden.

Spandaus Baustadtrat Frank Bewig (CDU). Quelle: CDU Spandau

Während Spandau und Potsdam zur Verkehrsproblematik in regelmäßigem Austausch stehen, ist der Bezirk auf anderer Ebene frustriert. „Vernachlässigt fühlen wir Spandauer uns vom Berliner Senat, der zu meinem Bedauern kein Bewusstsein für die verkehrlichen Belange Spandaus und damit auch Potsdams entwickeln möchte“, kritisiert Bewig, der „mehr Augenmerk“ auf die Verkehrsbelange im Randbezirk fordert – „vor allem vor dem Hintergrund der neu entstehenden Wohngebiete auf Brandenburger Seite“.

Wobei der Bau des großen Krampnitz-Quartiers knapp vor der Berliner Landesgrenze durchaus „positiv gesehen“ wird, so Bewig: „Mehr Wohnungen in Potsdam können auch zur Stabilisierung der Mieten in Berlin beitragen, da es immer mehr Werktätige aus Berlin auch in die Idylle Potsdams zieht.“

Unterdessen geht es mit dem Quartier auf dem Ex-Kasernenareal Krampnitz voran: Noch in diesem Herbst wird die Berliner Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen ( DW) mit der Sanierung der Bestandsgebäude auf ihrem Gebiet beginnen, wie DW-Sprecher Marko Rosteck am Freitag zur MAZ sagte.

Vor-Ort-Termin mit der Deutschen Wohnen in Krampnitz: Der damalige OB Jann Jakobs, Baubeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) und Michael Zahn von der Deutschen Wohnen (v.l.n.r.). Quelle: Bernd Gartenschlägher

Die Gesellschaft hat 25 Hektar des 120 Hektar großen Krampnitz-Areals in ihrem Eigentum. Der Rest wird derzeit unter der Regie des kommunalen Entwicklungsträgers Potsdam entwickelt. Perspektivisch sollen in Krampnitz einmal 10 000 Einwohner leben – davon über 2000 Menschen in den 1400 Wohnungen der Deutschen Wohnen.

Bert Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers, und Krampnitz-Projektleiter Hubert Lakenbrink (r.) in Krampnitz. Quelle: Ildiko Röd

„Als erste Maßnahme werden die undichten Dächer von vier der zwölf zu sanierenden Gebäude abgerissen. Dadurch werden die denkmalgeschützten Gebäude gesichert. Weiter wird in diesen vier Gebäuden eine Schadstoffsanierung vorgenommen“, skizziert Rosteck den Ablauf der Arbeiten. Bis 2022 wird die Deutsche Wohnen alle Bestandsgebäude auf ihrem Gebiet sanieren. Das betrifft etwa 900 Wohnungen in denkmalgeschützten ehemaligen Kasernengebäuden. Ungefähr 500 Wohnungen werden zudem komplett neu entstehen.

Von Ildiko Röd