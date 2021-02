Britische Corona-Mutation erreicht Potsdam

Potsdam

Die mutierte britische Corona-Virus-Variante B1.1.7 ist erstmals bei Personen aus der Landeshauptstadt Potsdam nachgewiesen worden. Eine entsprechende Mitteilung hat das Gesundheitsamt jetzt aus einem Labor erhalten. Betroffen sind zwei Personen, die aufgrund des positiven Testergebnisses bereits seit einigen Tagen in Quarantäne sind. Als eine Möglichkeit der Infektion kann eine Auslandsreise nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Personen haben sich nach der Reise in einem Krankenhaus testen lassen. Das Gesundheitsamt ermittelt mit Priorität mögliche Kontakte.

Inzidenz nur noch bei 38,3

Mit einem I-Wert von aktuell 38,3 Neu-Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner verzeichnet die Landeshauptstadt den geringsten Wert aller Landkreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg. Sieben weitere Potsdamer sind an oder mit Corona gestorben. Das meldete die Stadtverwaltung bereits am Mittwochmorgen als Bilanz aus den vorangegangenen 24 Stunden. Indes gab es nur sechs Neuinfektionen mit dem Virus, am Vortag waren es 14. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Potsdamer Kliniken geht zurück. Am Mittwoch wurden 79 Patienten stationär behandelt (Vortag 84), 17 auf Intensivstationen.

„Ich weiß, dass die Verlockung jetzt groß ist, eigene kommunale Lockerungslösungen zu fordern. Aber das ist eine Pandemie und keine lokale Infektionslage“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). „Das Virus macht an keiner Stadtgrenze oder Landesgrenze halt.“ Deshalb brauche man ein landesweit abgestimmtes Stufenkonzept für die Öffnung mit einer landesweiten Teststrategie.

Vorerst keine Lockerungen

Die Corona-Ampel der Stadt, in der mehrere Indikatoren bewertet werden, steht weiter auf Gelb. Der Verwaltungsstab hat am Mittwoch entschieden, vorerst keine Änderungen der Maßnahmen vorzunehmen. Man wollte auf die Ergebnisse der Ministerpräsidenten-Konferenz am Abend sowie die neue Eindämmungsverordnung des Landes warten.

Die Teststrategie der Stadt in Kitas, nach der alle Mitarbeitenden zwei Mal pro Woche einen Antigen-Schnelltest durchführen müssen, hat bisher zu insgesamt fünf positiven Schnelltest-Ergebnissen geführt. Bei drei Personen hat der anschließende PCR-Test ein negatives Ergebnis ergeben, zwei Ergebnisse werden erst am Donnerstag erwartet.

Potsdam hatte viele eigener Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ergriffen, die über die Regeln der Eindämmungsverordnung des Landes hinausgingen, macht Schubert geltend. Mit der Untersagung des Weihnachtsmarktes, einem Böllerverbot an Silvester, Einschränkungen bei Weihnachtsgottesdiensten und nicht zuletzt mit einer erweiterten Maskenpflicht in der Innenstadt sowie der Schließung von Kitas und der Anordnung von Distanzunterricht an Schulen bereits im Dezember war die Potsdamer Verwaltung dem dynamischen Infektionsgeschehen in der Stadt entgegengetreten.

