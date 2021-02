Potsdam

Gemischte Gefühle am Bergmann-Klinikum: Die nähere Untersuchung der PCR-Tests von insgesamt zwölf mit der britischen Coronavirus-Variante infizierten Patienten verschiedener Stationen und drei Mitarbeitern hat ergeben, dass es im Klinikum zum B.1.1.7-Ausbruch gekommen ist, der aber ausgebremst werden konnte.

Ausbrüche seien in der aktuellen Pandemie-Situation Teil des neuen Alltags von Krankenhäusern, räumt Tillmann Schumacher, Internist, Infektiologe und Leiter der Covid-Station, ein. „Entscheidend ist, Ausbrüche frühzeitig zu erkennen, die Ursache zu ermitteln, abzustellen und somit weitere Infektionsgeschehen zu verhindern.“

Lesen Sie dazu auch:

Nachdem das klinikeigene Labor Anfang der Woche nach Routineabstrichen bei asymptomatischen Patienten auf der Neurologie (H2) und der Urologie (E7) sowie bei Patienten der Covid-Station die Virusmutation B.1.1.7 identifiziert hatte, beauftragte das Klinikum ein Bielefelder Speziallabor mit näheren Untersuchungen. Fest steht nun: Die beiden Patienten der Urologie sind mit dem identischen Virenstamm infiziert; ihre Infektionen stehen sicher in einem ursächlichen Zusammenhang. Der auf der Station betroffene Mitarbeiter hingegen ist laut Klinikum mit einem anderen Virenstamm infiziert und habe mit der Infektion der Patienten nichts zu tun. Das Klinikum wertet das Infektionsgeschehen auf der Urologie daher nicht als Ausbruch.

Weitere Analysen sind erforderlich

Anders auf der Neurologie. Dort waren sechs Patienten und ein Mitarbeiter als Träger der Mutation identifiziert worden. Für die Patienten lasse sich nun sagen, dass alle mit demselben Virustyp infiziert sind – dieser weise zwar eine Verwandtschaft zu dem auf der Urologie entdeckten Typ auf, sei mit diesem aber nicht identisch. Ob die Infektionen auf der Urologie und der Neurologie zusammenhängen oder aber unabhängig voneinander sind, könne man derzeit noch nicht sagen. Dazu seien weitere Analysen erforderlich. Man rechne kommende Woche mit dem Ergebnis.

Dann soll auch feststehen, ob der Virusstamm der sechs Patienten mit dem des ebenfalls mit B.1.1.7 infizierten Neurologie-Mitarbeiters übereinstimmt oder nicht: Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, weil der Mitarbeiter nicht im Klinikum abgestrichen worden und die Probe noch nicht analysiert ist. Ein dritter Klinik-Mitarbeiter, der mit B.1.1.7 infiziert ist, arbeite weder auf den betroffenen Stationen noch auf einer sonstigen Station; der Virenstamm sei wiederum ein anderer.

Klinikum: Virus ist nicht aus der Covid-Station herausgelangt

Ebenso verhalte es sich bei den vier Direktzugängen auf die Covid-Station, die mit B.1.1.7 infiziert sind. „Die Infektionen aller vier Patienten gehen auf sehr unterschiedliche Stämme zurück“, sagt Schumacher. „Das ist sehr heterogen – die Patienten kommen aus verschiedenen Teilen Brandenburgs.“ Auch weise keiner der auf der Covid-Station entdeckten Stämme einen Zusammenhang zu den Infektionen auf der im gleichen Gebäude untergebrachten Urologie auf. Man könne sicher ausschließen, dass Viruspartikel aus der Covid-Station in die höher gelegenen Stockwerke gelangt sind, so Schumacher. Ob Covid-Station, Neurologie oder Urologie: Wie die Mutation überhaupt zu den Patienten gelangen konnte, sei nicht klar. „Das versuchen wir weiter herauszufinden“, so Schumacher.

Experte: „Die Mutation ist weit fortgeschritten in diesem Land“

Die Bielefelder Ergebnisse und die Ergebnisse aus dem eigenen Labor zeigen vor allem eines: „Das Wuhan-Virus ist Geschichte, die Mutation ist weit fortgeschritten in diesem Land.“ Bundesweit mache B.1.1.7 inzwischen 30 Prozent der positiven Corona-Tests aus. Von den im Klinikum untersuchten positiven Tests gehen bereits 50 Prozent auf B.1.1.7 zurück. Auch wenn nicht alle im Klinikum untersuchten Proben aus der Landeshauptstadt stammen: „Die Virusvariante B.1.1.7 ist in Potsdam angekommen“, so Schumacher. Mit Blick auf die Infektionszahlen und Laborbefunde komme er zu dem Schluss, „dass wir uns am Beginn einer dritten Welle befinden“. Diese werde die Region sicher zehn bis zwölf Wochen beschäftigen, sich also in den Frühsommer hineinziehen: „Die wirksamsten Maßnahmen sind aktuell: Impfungen, Tests sowie das korrekte Tragen des Mund-Nasen-Schutzes – insbesondere in Innenräumen.“

Von Nadine Fabian