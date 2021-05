Potsdam

Das lange Pfingstwochenende in Potsdam steht an, die Corona-Regeln sind gelockert, vieles ist am Samstag, Sonntag und Pfingstmontag wieder möglich, nur der Brötchenkauf gestaltet sich an Feiertagen wie immer etwas schwieriger. Viele Bäcker in Potsdam öffnen nicht an Sonn- oder Feiertagen.

Hier eine Übersicht von Bäckern, die nach unseren Informationen an den Pfingstfeiertagen geöffnet haben.

Babelsberg

Bäckerei Exner, Karl-Liebknecht-Straße 14 geöffnet Pfingstsonntag und -montag von 6.30 bis 18 Uhr.

Bio-Bäckerei Fahland, Rudolf-Breitscheid-Straße 178, zu den üblichen Sonntagsöffnungszeiten von 7-12.30 Uhr.

Bio-Bäckerei Fahrland, Karl-Liebknecht-Straße 21, zu den üblichen Zeitena m Sonntag von 6.30 bis 12 Uhr.

Brandenburger Vorstadt

Müselers Brotladen, Geschwister-Scholl-Straße 3, Samstag zu den üblichen Zeiten geöffnet sowie am Pfingstmontag von 8 bis 12 Uhr.

Berliner Vorstadt

Bio-Bäckerei Fahland, Berliner Straße 121, öffnet zu den üblichen Zeiten am Sonntag von 7.30 bis 12 Uhr.

Eiche

Bäckerei Exner, Karl-Dähne-Straße 3, von 6.30 bis 14 Uhr am Pfingstsonntag und -montag geöffnet.

Templiner Vorstadt

Bäckerei Exner, Altes Bahnwerk 8, geöffnet von 6 bis 16 Uhr, jeweils am Pfingstsonntag- und -montag.

Innenstadt

Bäckerei Fahrland, Brandenburger Straße 43 und Brandenburger Straße 60a/Ecke Lindenstraße Sonntag zu den üblichen Sonntagszeiten geöffnet, am Pfingstmontag von 7 bis 18 Uhr.

Bornstedt

Bäckerei Exner, Erich-Mendelsohn-Allee 1, geöffnet von 7 bis 16 Uhr an beiden Pfingstfeiertage.

Bäckerei Thonke, Café am Krongut, Potsdamer Straße 186, Pfingstsonntag und -montag von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Bio-Bäckerei Fahland, Peter-Behrens-Straße 2, zu den üblichen Zeiten am Sonntag von 7 bis 12 Uhr.

Groß Glienicke

Bäckerei Exner, Potsdamer Chaussee 108, Pfingstsonntag und -montag von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet.

Am Stern

Bäckerei Exner, Newtonstraße 13, geöffnet von 7 bis 14 Uhr an beiden Pfingstfeiertagen.

Fahrland

Landbackstube, Ketziner Straße 53, Pfingstsonntag und -montag von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Hinweise erwünscht: Sie wissen noch von einem Bäcker bei sich um die Ecke, der hier noch nicht steht? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail und wir ergänzen die Liste.

