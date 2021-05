Potsdam

„Probier doch bitte mal.“ Diesen Satz, begleitet vom Anreichen einer Scheibe Brot, hört Christian Schmidtke seit dem ersten Lockdown regelmäßig. Zumeist von jungen Müttern im Freundes- und Bekanntenkreis. In erster Linie nicht, weil der 42-Jährige Potsdamer durch seinen zweiten, gerade einmal neun Monate alten Sohn, zum Kreis der jungen Eltern gehört. Vielmehr weil er in Sachen Brot und Brötchen ein Profi ist. Christian Schmidtke ist Bäckermeister und führt die Traditions-Bäckerei Schmidtke in Babelsberg in der vierten Generation. Seit Corona liegt Brotbacken am heimischen Herd im Trend; gut, wer einen Vollblutbrotproduzenten wie Christian Schmidtke privat um Rat fragen kann. „Die einen haben angefangen zu backen, weil sie auf einmal viel Zeit haben, im Homeoffice arbeiten und die Kids auch daheim sind“, teilt er seine eigenen Beobachtungen mit. „Andere setzen immer stärker auf eine bewusste Ernährung, auf Bio-Produkte und wollen immer mehr selber machen“, so Schmidtke, der mit seiner Frau bei der Babynahrung für den jüngsten Spross ebenfalls auf kulinarisches Do-it-Yourself setzt.

Bäckermeister Christian Schmidtke Quelle: Julius Frick

Brot selber backen ist ein Hobby zwischen Glückseligkeit und dem Tal der Tränen, zwischen einem unerwartet gelungenen Ergebnis und einem steinharten Teigstück. „Ein grundsätzliches Problem beim Backen im Haushaltsofen ist, dass es dort keinen Dampf gibt, der für das Volumen beim Brot sorgt“, weiß der Bäckermeister, der zu den wenigen seines Fachs gehört, die noch handwerklich arbeiten und beim Sauerteig, wenn auch nicht mehr mit der ganz langen, aber immer noch einer einstufigen zeitaufwändigen Teigführung arbeiten. Natürlich verzichtet er auf Geschmacksverstärker, Backmittel und Konservierungsstoffe. Im Profiofen gibt er zu Backbeginn per Knopfdruck Dampf zu und lässt ihn kurze Zeit später wieder ab. „Dadurch bildet sich nicht sofort die Kruste, der Teig bleibt elastisch und kann sich erst einmal ausdehnen“, erklärt er. Das ließe sich, so Schmidtke, zuhause durch eine Schale Wasser oder das Besprühen des Teiglings vor Backbeginn ein Stück verbessern.

Frisch gebackenes Brot – ein echter Genuss. Quelle: Julius Frick

Während der brotaffine Freundeskreis in der Tagesschicht zu Werke geht, entstehen Brot und Brötchen bei Schmidtke wie in anderen Bäckereien auch, nachts. „Unser Teigmacher fängt eine halbe Stunde vor Mitternacht an, ein Kollege oder ich stehen dann um 1 Uhr am Ofen“, so Christian Schmidtke, dessen Schicht ansonsten um vier Uhr beginnt. Diese Nachtarbeit ist auch einer der Gründe, warum die Branche Nachwuchssorgen hat. Seit Jahren, sagt er, habe er keine Lehrlinge gefunden. Hingegen bildet er zwei Konditorenlehrlinge im ersten und zweiten Lehrjahr aus. Insgesamt besteht die Mannschaft, inklusive dem Personal in der nahe gelegenen Filiale sowie Senior-Chef Rolf-Michael Schmidtke (72), der ihn unterstützt, aus zwölf Personen.

Senior Schmidtke war in der DDR der jüngste Bäckermeister. Anfang der 1970er-Jahre übernahm er die Bäckerei von seinem Vater. Junior Christian beendete 1998 seine Lehre, nicht im elterlichen Betrieb, sondern in Berlin, um Erfahrungen zu sammeln, bevor er einige Zeit später im eigenen Unternehmen einstieg. Zwei Generationen, Tradition und Moderne, Vater und Sohn entwickelten das Sortiment über die Zeit weiter, verzichteten irgendwann auf die feste Ost-Schrippe zugunsten der fluffigeren West-Variante. „Bei den Torten habe ich gesagt, Papa, lass mal, das mache ich jetzt, ich mache das moderner“, gibt Christian Schmidtke ein Beispiel, bei dem er bewusst Teile des Geschäftes an sich zog. „Wir haben nach der Wende eine ungemeine Vielfalt angeboten, da die Kunden das wollten. Dann haben wir jedoch bemerkt, dass ein kleiner Betrieb dies nicht bewältigen kann, zu viel Zeitaufwand, ein zu geringe Gewinnmarge“, so der Junior. Inzwischen besteht das tägliche Kernsortiment aus gut je einem halben Dutzend Brot- und Brötchensorten, dazu Torten, Kuchen sowie süßes Kleingebäck.

Roggenmischbrot ist das beliebteste Brot

Ganz oben in der Gunst der Kunden steht das kräftige, säuerliche Roggenmischbrot, 70 Prozent Roggen- und 30 Prozent Weizenmehl. Das gibt es vor allem als 500- und 1500-Gramm-Laib. Christian Schmidtke: „Je größer der Laib, desto geschmacksintensiver ist das Brot, da er länger gebacken wurde.“ Ebenfalls sehr beliebt ist das sehr kräftige 100-Prozent-Roggenbrot, das, so der Bäckermeister, obwohl recht säuerlich, bei Kindern sehr beliebt sei. Bei den Brötchen sind es die Doppel-Semmel aus 100 Prozent Weizen, das reine runde Roggen sowie das Wikingerbrötchen mit Haferflocken und Sonnenblumenkernen. „Angesagt ist Dinkelbrot, weder im Handel noch bei uns ganz preiswert. Deshalb wird es derzeit auch gerne von Hobbybäckern hergestellt. Während ich sonst nicht dazu rate, Brot in der Form zu backen, da so nicht auf allen Seiten eine schöne Kruste entstehen kann. Beim Dinkelbrot aber macht dies ob der vielen Körner Sinn“ so Christian Schmidtke.

Großes Brot-Auswahl in der Filiale von Bäckermeister Christian Schmidtke. Quelle: Julius Frick

Fast schon ein Klassiker unter den neueren Brotkreationen der Babelsberger Bäckerei ist das Kartoffelbrot. Das sei, so der Junior, perfekt, wenn die Grillsaison endlich beginnen kann. „In Scheiben geschnitten auf den Tisch gestellt, ganz kurz angegrillt und mit etwas Kräuterbutter bestrichen, einfach köstlich“, hofft Christian Schmidtke auf den baldigen Beginn der Outdoor-Saison.

Rezepte von der Bäckerei Schmidtke Roggenmischbrot 70/30 Für ca. 1050 Gramm Roggenmischbrotteig Sauerteigansatz 150 Gramm Roggenmehl Type 1150

150 Milliliter Wasser warm (ca. 40° C)

25 Gramm Sauerteig (frisch vom Bäcker oder trockensauer) Hauptteig 250 Gramm Roggenmehl Type 1150

180 Gramm Weizenmehl Type 550

10 Gramm Salz

10 Gramm Hefe

ca. 300 Milliliter Wasser (handwarm)

325 Gramm Sauerteigansatz Den Sauerteigansatz ankneten und 2 Std. stehen lassen. Dann den ganzen Teig herstellen. 15 Min. entspannen lassen. Brotteig in Form bringen oder in eine Backform und bei ca. 34° C abgedeckt (Tuch) garen lassen. Nach ca. 30–45 Min in den vorgeheizten Backofen (anfangs ca. 240°, dann runter auf 190°) einbringen. Die Backzeit richtet sich nach der Brotgewicht (Richtwert 500 g ca. 30 min ,1000 g ca. 50 Min.). Chiabrot Rezept Für zirka 1200 Gramm Chiabrotteig oder 2 Brote à 600g Sauerteigansatz 110 Gramm Roggenmehl Type 1150

110 Milliliter Wasser warm (ca 40°C)

20 Gramm Sauerteig (frisch vom Bäcker o. trockensauer)

50 Gramm Chiasaat

200 Gramm Wasser (30 Min. quellen lassen) Hauptteig 200 Gramm Roggenmehl Type 1150

200 Gramm Weizenmehl Type 550

12 Gramm Salz

10 Gramm Hefe

ca. 300 Milliliter Wasser (Handwarm)

240 Gramm Sauerteigansatz

250 Gramm gequollene Chiasamen 50 Gramm Sauerteigansatz ankneten und 2 Std. stehen lassen. Chiasaat in Wasser ca. 30 Min. quellen lassen. Dann den ganzen Teig herstellen unter Zugabe von Sauerteigansatz und gequollenen Chiasamen herstellen. 15 Min. entspannen lassen. Brotteig in Form bringen oder in eine Backform und bei ca. 34°C abgedeckt (Tuch) garen lassen. Nach ca. 30-45 min in den vorgeheizten Backofen einbringen. Anfangs auf 230° backen, nach 15–20 Min. auf 190° reduzieren. Die Backzeit richtet sich nach dem Brotgewicht (Richtwert 500 g ca. 35 min ,1000 g ca. 50 Min.).

Von Manuela Blisse