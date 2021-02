Golm

Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Fuß- und Radwegbrücke über den Großen Zernsee zwischen Potsdam und Werder gehen in die nächste Phase. Nach der erneuten Ausschreibung ist nun geplant, den Zuschlag für das Bauprojekt bis Ende März 2021 zu erteilen. Damit könnten die Bauarbeiten vor Ort Ende Juni 2021 beginnen. Die Fertigstellung ist derzeit für Mitte 2022 geplant. Zuvor sind bauvorbereitende Schritte notwendig. Unter anderem müssen Baumfällungen und Gehölzarbeiten erfolgen.

Alltagsverkehr wird attraktiver

Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der Landeshauptstadt, sagte dazu am Mittwoch: „Der Ausbau dieser regionalen Wegeverbindung ist Bestandteil der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts der Landeshauptstadt Potsdam und ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Sicherheit und Lenkung der Fußgänger- und Radverkehre.“ Die neue Brücke werde viele Alltagsverkehre attraktiver machen - zum Beispiel durch die Verbindung zwischen Potsdam und Werder, die Anbindung der Ortsteile Geltow und Wildpark-West an den Bahnhof Werder, die Verbindung zum nahe gelegenen Wissenschaftspark Golm sowie zu den Universitätsstandorten Golm und Am Neuen Palais, aber auch zu den Standorten der Bundeswehr. Sie werde sich auch positiv auf den Freizeit- und Tourismusradverkehr zwischen Potsdam, Schwielowsee und Werder auswirken.

Anzeige

Christian Große, 1. Beigeordneter der Stadt Werder (Havel), ergänzt: „Die Brücke ist bisher wenig komfortabel und nicht barrierefrei. Dass sich das im kommenden Jahr ändern wird, ist eine gute Nachricht.“ Um möglichst viele Pendler zum Umsteigen auf das Fahrrad oder das E-Bike zu bewegen, sollte dann auch ein Schnellradweg Werder-Potsdam in den Fokus der weiteren Planungen rücken, so Große. Geeignete Routen würden derzeit in einer Machbarkeitsuntersuchung analysiert.“

314 Bäume sollen noch im Februar fallen

Voraussetzung für den Start des Baus im zweiten Quartal dieses Jahres sind Baumfällungen und Gehölzarbeiten. Diese Arbeiten werden in der vegetationsarmen Zeit vom 15. bis zum 27. Februar 2021 durchgeführt, kündigt Rubelt an. Es werde aus Sicherheitsgründen zu Einschränkungen und zeitweiligen Sperrungen der Wegeverbindungen kommen. Insgesamt müssten „leider 314 Bäume gefällt werden, davon elf Einzelbäume“. Die restlichen Bäume seien als sogenannte „Feldgehölzfläche“ eingestuft. Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Fällung der Einzelbäume würden insgesamt 21 Einzelbäume im Umfeld des Radweges gepflanzt, weitere neun Bäume in Wildpark-West. Weiterhin würden neben den Pflanzungen vor Ort Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im naturnahen Raum durch 1,1 Hektar Waldumbau in Ferch und 2,1 Hektar Waldrandumgestaltung in Ferch-Beelitz durchgeführt, so der Beigeordnete.

Die Rad- und Fußwegbrücke über den Großen Zernsee ist ein gemeinsames Projekt der Landeshauptstadt, der Stadt Werder (Havel) und der Gemeinde Schwielowsee. Die neue Brücke soll parallel und südlich zur vorhanden Brücke der Deutschen Bahn AG verlaufen.

Von MAZonline