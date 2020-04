Wieder Verkehrssperrungen wegen Brückenabriss

Babelsberg

Im Zuge des Brückenabrisses an der Nutheschnellstraße kommt es am Wochenende erneut zu Sperrungen des Bahn- und Straßenverkehrs. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag auf MAZ-Anfrage mitteilte, trifft es den Regional- und S-Bahn-Verkehr von Freitag, dem 3. April, 22 Uhr, bis Montag, den 6. April, 1.30 Uhr.

Von Sonntag, dem 5.April, 18 Uhr, bis Montag, den 6.April, 5 Uhr, wird auch die Friedrich-Engels-Straße voll gesperrt. Dann werden in diesem Bereich die Hilfsstützen ausgebaut, auf die man die abgesägten Brückenteile der stadtauswärtigen Straße abgelegt hatte, ehe man sie herauszog und zu zerkleinern begann.

Mit dem Rückbau der Hilfskonstruktionen werden die Abrissarbeiten für das erste Teilbauwerk der Hochstraßenbrücke im Zuge der Nuthestraße / Landesstraße L40 in Potsdam beendet.

Wenn die Friedrich-Engels-Straße ab Montag, dem 6.4. wieder befahrbar ist, wird die Friedrich-List-Straße bis Freitag, den 9.4., voll gesperrt. Grund dafür sind der Abschluss der Gründungsarbeiten für die Stütze der neuen Brücke in der Friedrich-List- Straße und die Beseitigung von Straßenschäden, die bei den Abrissarbeiten entstanden sind, teilte Landesamts-Sprecher Steffen Streu mit.

Nach Beendigung der Abrissarbeiten beginnt der Neubau des ersten Teilbauwerks stadtauswärts. Nach dessen Fertigstellung im Frühjahr 2021 stehen auf dem neuen Brückenbauwerk stadtauswärts drei Fahrspuren zur Verfügung, so dass die Verkehrseinschränkung bei Abriss und Neubau des zweiten Teilbauwerks stadtauswärts deutlich geringer wird.

Von maz-online