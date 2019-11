Brückenbau an der Nutheschnellstraße beginnt: Potsdam bekommt neue Dauerbaustelle

Babelsberg

Jetzt wird es ernst mit den Brückenneubauten an der Nutheschnellstraße. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Montag bekanntgab, beginnen die dreijährigen Arbeiten am 4. November und werden erst im Oktober 2022 enden.

Das 30-Millionen-Euro-Projekt wird den Verkehr auf der viel befahrenen Straße erneut in Nadelöhre zwingen, doch gibt es keine andere Möglichkeit als den Abriss und Neubau dreier Brücken: der Doppelbrücke über die Bahnlinie und die Friedrich-Engels-Straße sowie der Brücke am Neuendorfer Anger.

Ausführen wird die Arbeiten eine Arge aus Züblin AG und Strabag AG. Die Finanzierung der Baumaßnahme gewährleistet das Land. Die Hochstraßenbrücke über die Bahn, bestehend aus einer westlichen Brücke mit Blick nach Potsdam und einer östlichen mit Blick nach Babelsberg wird durch Neubauten am gleichen Standort ersetzt.

Brücke am Anger wird parallel erneuert

Da auch die Brücke über den Neuendorfer Anger, die stadtauswärts etwa 100 Meter weiter liegt, marode ist, wird sie ebenfalls parallel erneuert. Hier wird eine frühere Mittelstreifenüberquerung wieder aktiviert, um den stadteinwärtigen Verkehr auf die Stadtauswärtsspur und wieder zurück zu lenken und den jeweils anderen Teil abzureißen und neu zu bauen.

Alles soll bei weiter laufendem Verkehr passieren, der zeitweise nur noch eine Richtungsfahrbahn hat und stadtauswärts auch wieder über eine provisorische Rampe geführt wird, die schon besteht; sie wurde zur Böschungssanierung der Angerbrücke errichtet.

Die Arbeiten beginnen am 4. November an der doppelten Hochstraßen brücke mit dem Bau von drei Mittelstreifenüberfahrten (Spurverschwenkungen) für die künftige Verkehrsführung während der Bauzeit. Dann steht etwa drei Wochen lang nur je ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Der Verkehr stadtauswärts wird hinter der Hochstraßenbrücke und nach Überquerung der Bahnlinie über die bereits bei der Dammsanierung genutzte Behelfsrampe runter von der Schnellstraße und am dort gesperrten Neuendorfer Anger vorbei geführt, um 200 Meter weiter wieder die Schnellstraße zu erreichen. Stadteinwärts wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Neuendorfer Anger nur von einer Seite erreichbar

Bis zum 22.November erfolgen auch Umverlegungsarbeiten der Energie und Wasser Potsdam an den Stützen der Angerbrücke; der Anger ist dann nur über die Engels-Straße erreichbar, so auch die Annahmestelle der Stadtentsorgung. Danach werden bis Ende Januar 2020 wieder zwei Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn mit eingeschränkter Geschwindigkeit zur Verfügung stehen.

Ab Anfang Februar 2020 beginnt der Brückenabbruch der westlichen, stadtauswärtsführenden Hochstraßenbrücke. Der Verkehr wird dann mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung über die östliche Hochstraßenbrücke geführt. Diese Bauphase dauert 15 Monate und wird mit der Inbetriebnahme der neuen westlichen Brücken ( Hochstraßenbrücke und Brücke über den Neuendorfer Anger) abgeschlossen. Danach beginnt der Abbruch und Neubau der östlichen Brücken.

Von Rainer Schüler