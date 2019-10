Babelsberg

Jetzt wird es ernst mit den Brückenneubauten an der Nutheschnellstraße. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg am Montag bekanntgab, beginnen die dreijährigen Arbeiten am 4. November und werden erst im Oktober 2022 enden.

Das 30-Millionen-Euro-Projekt wird den Verkehr auf der viel befahrenen Straße e...