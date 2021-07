Brandenburger Vorstadt

Wie sauber ist das Wasser der Fontäne am Luisenplatz? Hundehalter haben der „Blumenfee“ Ele, die die reichen Pflanzungen auf dem Platz und am Springbrunnen geschaffen hat und pflegt, mehrfach von Zwischenfällen berichtet: Ihre Hunde hätten Wasser aus dem Becken getrunken und keine halbe Stunde später sich erbrochen oder sogar Durchfall bekommen.

Das Wasser rieche zuweilen auffällig nach Chemie und werde niemals grün, berichtet Ele, die täglich auf dem Platz ist. Als sie voriges Jahr mit dem Wasser auch Pflanzen in den Kübeln goss, welkten die sofort. Außerdem wird das Wasser immer wieder mal von mutwilligen Störern mit Waschmitteln versetzt, so dass Schaumteppiche entstehen.

Die MAZ fragte nach bei der Stadt, wie oft das Wasser gewechselt wird und ob es Chemikalien enthält. Der Wasserwechsel erfolge witterungsbedingt alle zwei bis vier Wochen, erklärte Stadtsprecher Markus Klier. Es gebe ein Sandfiltersystem, das sowohl Grobstoffe als auch Algen ausfiltert. Ele hat das Filtersieb schon einige Male gesehen bei Wasserwechseln: Essensreste, Erbrochenes, Fäkalien und Kondome waren drin.

Kinder planschen immer wieder gern im Becken der Fontäne auf dem Luisenplatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Es bestehen für Kinder vergleichbare Risiken wie im Freibad. Schädigungen von Tieren in den städtischen Brunnenanlagen sind uns nicht bekannt“, teilte dagegen der Sprecher der Stadt mit: „Pflanzenvernichtungsmittel kommen nicht zum Einsatz, lediglich pH-Wert ausgleichende Mittel, wie in Schwimmbädern üblich.“

Muss man nicht die Bevölkerung deutlich darauf hinweisen, dass dies kein Trinkwasser ist? „Eine passende und DIN-gerechte Beschilderung ist am Brunnen vorhanden“, ließ die Stadtverwaltung ihren Sprecher versichern, doch ist weder am Brunnen noch im näheren Umfeld irgendein Hinweis zu finden.

15. April 2003: Es schäumt auf dem Fontänenspringbrunnen am Luisenplatz. Vermutlich hat jemand Geschirrspülmittel ins Becken gegossen; das passiert beinahe jedes Jahr wieder. Quelle: Michael Hübner

Daniel Knuth aus Seddin saß an diesem Dienstagmittag mit Badelatschen auf dem Brunnenrand und hatte Hündin Jule an der langen Leine im Wasser. Er fand den Beckenboden sehr glatt, staunte aber auch, dass das Wasser so klar ist. Jule fühlte sich wohl, kühlte sich die Nase. „Wenn da Chlor drin ist, würde es ihr wohl nichts ausmachen“, glaubt der Ex-Babelsberg-Fußballer, verhinderte aber, dass Jule aus der Fontäne trinkt.

Von Rainer Schüler