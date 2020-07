Brunnenviertel: Feste für fünf Bürobauten und eine Kita

Waldstadt

Die Zahl der Bauprojekte am Brunnenviertel am Bahnhof Rehbrücke ist so groß, dass am Donnerstag gleichzeitig zu einer Grundsteinlegung und einem Richtfest eingeladen wurde. Bauherr von fünf Bürogebäuden ist die KW-Development, die auch in der Medienstadt Babelsberg zahlreiche Gewerbeimmobilien entwickelt.

Am Brunnenviertel ist man laut KW-Geschäftsführer Jan Kretzschmar vor allem für die öffentliche Verwaltung tätig, die die rund 30 Millionen Euro Neubauten fast ausschließlich anmieten wird.

BLB zieht im Mai 2021 ein – für höchstens zehn Jahre

Bei drei Häusern mit rund 8000 Quadratmeter Nutzfläche wurde Richtfest gefeiert. Sie werden nach der Fertigstellung im Mai 2021 vollständig vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) bezogen. Der BLB will dann seine über die ganze Stadt verteilten Standorte am Brunnenviertel zusammenziehen.

Derzeit ist der Baubetrieb vorwiegend am Neuen Palais, sowie zusätzlich bei der Landespolizei in Eiche, der Bundespolizei am Horstweg und außerdem an den Regierungsstandorten in der Heinrich-Mann-Allee und der Henning-von-Tresckow-Straße ansässig.

BLB will Neubau an der Heinrich-Mann-Allee

Doch selbst am Brunnenviertel wird der BLB nur Zwischennutzer, wie jetzt bekannt wurde. „Wir haben einen Mietvertrag über zehn Jahre, wollen aber anschließend wieder in eigene Gebäude ziehen“, erklärte Michael Grimmelt, der Abteilungsleiter für das Unterbringungsmanagement, am Rande des Richtfests der MAZ.

Konkret wird an der Heinrich-Mann-Allee zwischen Humboldt-Gymnasium und Bundespolizei ein dauerhafter Neubau für alle BLB-Mitarbeiter geplant, der 2031 bezugsfertig sein soll – pünktlich zum Ende des Mietvertrags am Brunnenviertel. Bislang steht an dieser Stelle jedoch ein umfangreicher Containerbau der Bundespolizei, der zuvor freigezogen- und abgerissen werden muss.

Im Hintergrund die Neubauten für den BLB, die am Donnerstag Richtfest feierten. Links davon steht die neuen Kita. Im Vordergrund das Baufeld für zwei Bürobauten, deren Grundsteinlegung ebenfalls gefeiert worden ist. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bundespolizei bezieht ebenfalls Bürogebäude am Brunnenviertel

Für zwei Neubauten wurde am Donnerstag der Grundstein gelegt – dort werden rund 7000 Quadratmeter Bürofläche entstehen. Bauherr Jan Kretzschmar ist mit Verwaltungen von Land und Bund als Mieter im Gespräch. Ein erster Bürobau am Entrée des Quartiers ist fast fertig. Dort wird zum Jahresende die Bundespolizei einziehen. Doch auch die Bundespolizei will langfristig alle Mitarbeiter am Horstweg konzentrieren. Immerhin im Erdgeschoss wird es auch eine öffentliche Nutzung geben – dort soll ein Restaurant einziehen.

Medienpädagogische Kita „Kasimir & Suse“ eröffnet im August

Den hinteren Abschluss des Quartiers bildet die neue Kita „Kasimir & Suse“, die von der Die Kinderwelt gGmbH betrieben werden soll. Für 80 von 130 Plätzen gibt es schon Anmeldungen. Mitte August wird die erste medienpädagogische Kita der Stadt dann eröffnet.

Von Peter Degener