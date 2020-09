Potsdam

Sei Montagmorgen wird der 14-Jährige Bruno D. in Potsdam vermisst. Er verließ am Morgen gegen 7.30 Uhr die Wohnung, um zur Schule zu gehen. Dort kam er jedoch nicht an. Zwischenzeitlich, gegen 8.05 Uhr, traf ihn noch eine Angehörige am Potsdamer Hauptbahnhof. Wo er sich seitdem aufhält, ist unbekannt. Der 14-Jährige benötigt aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Medikamente und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich der Vermisste möglicherweise nach Berlin begeben haben könnte.

Narbe über der Nasenwurzel

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 178 cm groß, schlank, etwa 70 Kilo schwer, dunkelblonde Haare, im Nacken rasiert, oben und vorn länger. Bruno hat eine Narbe über der Nasenwurzel und zwischen Nasensteg und Oberlippe. Er ist bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Jogginghose der Marke „Puma“ und grauen Sportschuhen von Nike. Er führt zudem einen schwarzen Nike-Rucksack bei sich und eine schwarze Bauchtasche „Eastpack“.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331-55080 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von MAZonline