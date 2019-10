Dem Brustkrebs auf der Spur

Potsdam

Sieben Minuten braucht es, eine Heldin zu sein. „Eine Vorsorge-Heldin“, sagt Christiane Pietrkiewicz. Die Ärztin ist Expertin auf dem Gebiet der Brustkrebsfrüherkennung und für das Mammographie-Screening Brandenburg-West mit den Städten Potsdam und Brandenburg und den Kreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland verantwortlich. „ Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen“, sagt die Medizinerin. „Je früher Brustkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungserfolge – die Untersuchung bei uns dauert nur sieben Minuten.“

Die Kampagne mit der rosa Schleife

Der Oktober ist alljährlich rund um den Globus der Aktionsmonat gegen Brustkrebs. In diesen Tagen möchte auch das Team vom Mammographie-Screening – es gehört zur Potsdamer Poliklinik „ Ernst von Bergmann“ – für das Thema Vorsorge sensibilisieren und hat die Kampagne „Werde Vorsorge-Heldin“ initiiert. Wer Fragen zum Screening und zur Früherkennung hat, kann sich auf www.vorsorge-heldin.de schlau machen. Erkennungszeichen der Kampagne ist eine rosa Schleife – weltweit das Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs.

Bundesweit 72.000 Neuerkrankungen im Jahr

„Leider erkrankt noch immer jede achte Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs – das sind 72 000 Frauen pro Jahr“, sagt Christiane Pietrkiewicz. Besonders groß ist das Risiko demnach für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren – sie möchte das Mammo-Team erreichen und für das Screening gewinnen. „In dem Gebiet, das wir betreuen, sind 100 000 Frauen teilnahmeberechtigt.“ Nur etwa die Hälfte nehme das Screening in Anspruch. „Wir wollen diese Rate steigern.“

Ein Blick in eines der Untersuchungszimmer. Quelle: Friedrich Bungert

Zu den Untersuchungen können Frauen in die Praxen in der Landeshauptstadt neben dem Vip-Kundenzentrum am Hauptbahnhof und in Brandenburg an der Havel kommen. Wer anderswo wohnt und den Weg nicht auf sich nehmen möchte oder kann, wartet aufs Mammobil – eine rollende Röntgenpraxis, die Beelitz, Teltow, Bad Belzig, Jüterbog, Ketzin, Nauen, Falkensee und Rathenow anfährt.

Auch kleinste Veränderungen im Brustgewebe werden erfasst

Ob Praxis oder Bus – speziell geschultes medizinisches Fachpersonal führt die Untersuchungen durch. „Hier sitzen Leute, die sich tagtäglich und ausschließlich mit Brüsten beschäftigen“, sagt Christiane Pietrkiewicz. „Die Mammographie ist das genaueste Diagnose-Verfahren.“ Das liege zum einen an den modernen, präzisen Aufnahmegeräten, die auch kleinste Veränderungen im Brustgewebe erfassen können. Zum anderen am Vier-Augen-Prinzip, bei dem zwei Fachärztinnen die Befunde bewerten.

„Diese Chance sollte jede Frau nutzen“

Dennoch ist das Mammographie-Screening nicht unumstritten. So fürchten viele, dass die dabei eingesetzten Röntgenstrahlen körperliche Schäden verursachen könnten. Dorothea Fischer, Leitende Chefärztin des Brustzentrum Potsdam an am Ernst-von-Bergmann-Klinikum erklärt sich die Vorbehalten gegen das Screening wie folgt: „Wenn es um das Screening und die Entdeckung von Brustkrebs geht, haben Frauen eher Angst, dass möglicherweise eben doch etwas gefunden werden könnte, was dann dazu führt, dass sie belastende Therapien über sich ergehen lassen müssen, die dann möglicherweise doch nicht den gewünschten Erfolg zeigen könnten. Wir versuchen, diese Sorge zu nehmen, indem wir immer wieder darauf aufmerksam machen, dass eine Krebserkrankung, die durch eine gute Früherkennung gar nicht erst entstehen muss und auch eine Krebsvorstufe mit einer hervorragenden Prognose bei geringer Belastung durch die Therapie einhergeht, aber auch im frühen Stadium entdeckter Brustkrebs eine sehr gute Prognose hat. Und wir hier oftmals auf aggressive Therapien verzichten können. Diese Chance sollte jede Frau nutzen.“

Von Nadine Fabian