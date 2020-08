Babelsberg

In der Nacht zum Sonntag um 3.05 Uhr meldeten Zeugen, dass sich mehrere Personen in Babelsberg schlagen und eine Person bereits mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde auf dem Boden liegt. Vor einer Gaststätte kam es zu der Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigem Potsdamer und vier Männern. Der 36-Jährige kam wegen seiner Wunden in die Klinik, ein 23-Jähriger vor Ort wurde wegen Bluts an seiner Jacke untersucht. Weil er trotz Verbots wieder zurückkehrte, kam er in Gewahrsam.

Von MAZonline