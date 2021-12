Potsdam

Sie sind versteckt auf Brücken, in Hauswänden, hinter Mauern und auf Dächern: Potsdamer Geheimnisse. Autorin Kerstin Hohlfeld und Fotograf Oliver Ziebe haben sie entdeckt und die Geschichten hinter Wandmalereien, wandernden Zäunen und seltsamen Köpfen aus Stein recherchiert. In dem neuen 200 Seiten starken Buch mit dem Titel „Potsdamer Geheimnisse“ – eine Kooperation zwischen der MAZ und dem Bast Medien Verlag – beleuchten sie diese unbekannten und verborgenen Relikte Potsdams. Diesmal: das Geheimnis der Straßenbahnrosetten.

Malerisches Relikt an Potsdamer Hauswänden

Wer sie einmal an einer Häuserwand entdeckt hat, der erkennt sie immer wieder – die manchmal schmucklosen, aber oft hübsch verzierten Halterungen für die Oberleitung der Straßenbahn.

Fahrleitungsrosette an einer Potsdamer Hauswand. Daran wurde der Fahrleitungsdraht befestigt, der über die Straße gespannt wurde. Quelle: Oliver Ziebe

Ein malerisches Relikt ist so eine Rosette, erinnert sie doch daran, dass die Geschicke der Straßenbahn in Potsdam enorm vielen Veränderungen unterworfen waren. Und das hat manchmal mit technischen Veränderungen zu tun, aber noch öfter spielte die Weltpolitik eine Rolle. „Viel hat sich über die mehr als 140 Jahre getan, seit die erste Pferdebahn durch Potsdam fuhr“, sagt Robert Leichsenring, der sich mit dem Potsdamer Nahverkehr bestens auskennt und im Verein Historische Straßenbahn Potsdam mitarbeitet. „Das Netz ist größer geworden, aber einige Strecken sind verschwunden.“

Alte Schienenwege in Babelsberg

Auch dass in der Babelsberger Daimlerstraße einst eine Straßenbahn fuhr, ist gut zu erkennen, denn die Schienen liegen noch da. Aber ab der Voltastraße sind sie plötzlich mit Teer ausgegossen oder unterbrochen. Keine Straßenbahn mehr für Babelsberg. Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Warum eigentlich?

Robert Leichsenring weiß: Der Wandel im Zuge der geschichtlichen Ereignisse hat – seit am 17. Oktober 1908 die erste Straßenbahn von Potsdam nach Babelsberg fuhr – auch vor diesem beliebten Verkehrsmittel nicht Halt gemacht. Babelsberg hieß damals noch Nowawes und gehörte nicht zu Potsdam, weshalb es im Vorfeld des geplanten Straßenbahnbaus Verhandlungen und Verträge zwischen den benachbarten Gemeinden gegeben hatte. Von 1880 bis 1907 hatte es im Potsdamer Stadtgebiet eine Pferdebahn gegeben, dann wurde auf elektrischen Betrieb umgestellt.

Der Verein Historische Straßenbahn Potsdam und Verkehrsbetriebe ViP haben 2013 einen restaurierten Lindner-Triebwagen Nr. 9 aus dem Jahr 1907 vorgestellt Quelle: Bernd Gartenschläger

Die ab 1908 verkehrende Linie D fuhr zwischen dem heutigen Platz der Einheit, damals Wilhelmplatz, bis zur Plantagenstraße in Babelsberg. Im Jahr 1930 wurden die Linienbezeichnungen auf ein Zahlensystem umgestellt: So wurde die Linie D zur Linie 4. Weitere Ausbauten erfolgten. 1935 war das Potsdamer Straßenbahnnetz auf 19,5 Streckenkilometer angewachsen.

Ausfall der Straßenbahn nach dem Bombenangriff auf Potsdam

Bedingt durch den Zweiten Weltkrieg kam es zu Schwierigkeiten im Nahverkehr. „Es musste Strom gespart werden“, erklärt Robert Leichsenring, „der Personenverkehr wurde ausgedünnt. Stattdessen schuf man Anschlussgleise zu kriegswichtigen Betrieben, also eine Güterstraßenbahn.“ Doch auch der Güterverkehr kam zum Erliegen, nachdem die Stadt am 14. April 1945 beim Bombenangriff großflächige Zerstörung erlitt. „Außerdem sprengte die Wehrmacht einen Teil der Langen Brücke“, weiß Robert Leichsenring, „die Verbindung nach Babelsberg war gekappt.“ Ab 14. Januar 1946 konnte der Straßenbahnbetrieb in den Stadtteil schließlich wiederaufgenommen werden.

Blick auf die Ruine des Stadtschlosses mit vorbeifahrender Straßenbahn in den 1950er Jahren. Quelle: MAZ/Werner Taag

„Mit dem Mauerbau kam es erneut zu großen Veränderungen“, erzählt der Stadtkenner weiter. „Der S-Bahnhof Babelsberg wurde als Haltepunkt fast bedeutungslos, denn eine Weiterfahrt nach Griebnitzsee oder gar in Richtung Berlin war nicht mehr möglich – Griebnitzsee war ja bereits im Sperrgebiet. Wer nach Ost-Berlin wollte, musste den sogenannten Außenring und den neuen Potsdamer Hauptbahnhof in der Pirschheide benutzen.“

1961 wurde das Potsdamer Liniennetz komplett neu geordnet und an die neuen Verkehrsströme angepasst: Die Linie 4 fuhr nun von Babelsberg zum neuen Hauptbahnhof.

„Nach der Wende hat sich im Nahverkehr wieder allerhand geändert“, sagt Leichsenring. „Im Juni 1991 wurden die Potsdamer Straßenbahnlinien in Vorbereitung auf die Gründung eines Verkehrsverbundes mit Berlin auf zweistellige Nummern umgestellt. Aus der Linie 4 wurde die Linie 94. Und im Jahr 1992 wurde die alte Trasse von Potsdam nach Babelsberg stillgelegt. Schon seit 1985 verbindet eine Neubaustrecke über die Humboldt­brücke Babelsberg viel effizienter mit dem Stadtzentrum.“

Hier gibt es die „Potsdamer Geheimnisse“

Von Kerstin Hohlfeld