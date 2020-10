Potsdam

„Die Bevölkerung in Brandenburg setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieges zu einem Viertel aus Flüchtlingen zusammen. Ist das Teil des Landesbewusstseins?“, fragte Andreas Kossert am Montagabend in Potsdam. Seine Frage war eher als Hinweis gedacht. Der Historiker wollte unterstreichen, wie heiß und verdrängt das Eisen ist, das sein druckfrisches Buch anpackt. Nicht nur für „Flucht. Eine Menschheitsgeschichte“ (Sieder, 432 Seiten, 25 Euro), auch für den Autor war die Veranstaltung des Brandenburgischen Literaturbüros eine gelungene Premiere. Bisher hat Kossert vor allem wissenschaftliche Abhandlungen verfasst, die sich kaum für Lesungen eignen. Diesmal möchte der 50-jährige Sprössling einer Familie, die aus den Masuren stammt, aber ins emotionale Zentrum seiner Leser vordringen. Anhand vieler konkreter Beispiele will er Empathie wecken.

Syrische Flüchtlinge versuchen 2016 einen Platz im Zug zu ergattern. Quelle: Georgi Licovski/dpa

Seit der Ankunft von einer Millionen Syrer im Jahr 2015 polarisiert das Flüchtlingsthema die deutsche Gesellschaft. Als Schlesier, Ostpreußen und Sudeten 1945 heimatlos wurden und sich in Sachsen, Bayern und Berlin integrieren sollten, sei das nicht viel anders gewesen. „Flüchtlinge sind nicht willkommen“, weiß Kossert. Die Logik der Täter, die etwa mit „ethnischer Entflechtung“ argumentieren, führe auf falsche Wege. „Was die Mehrheitsgesellschaft von den Flüchtlingen unterscheidet, das müssen beide Seiten aushalten.“

Papiere oder Essen mitnehmen?

Aber lassen sich die Schicksale der deutschen Vertriebenen und der syrischen Kriegs- und Diktaturflüchtlinge überhaupt vergleichen? Kossert meint „Ja“, wobei er differenziert. Flucht sei eine „freie Entscheidung“, Vertreibung geschehe gegen den Willen der Menschen. „So unterschiedlich der Kontext ist“, meint er, „die Erfahrungsebene ist dieselbe. Die Menschen müssen oft in fünf Minuten entscheiden, was nehme ich mit? Alle Papiere? Oder besser Essen, um die nächsten Tage zu überleben?“

Die feste Welt ist nicht fest

„Ich habe mich für die Betroffenen-Perspektive entschieden.“ Um zu belegen, dass Menschen auch vor Heimweh sterben können, greift er auf literarische Beispiele zurück. Für Günter Grass, Siegfried Lenz und Christa Wolf sei der Heimatverlust existentiell gewesen. Kossert nimmt aber Flüchtlingsströme auf der ganzen Welt in den Blick, angefangen von den Armeniern 1915 bis hin zu Rohingyas und Syrern heute.

Der Historiker Andreas Kossert stammt aus einer Familie, die in den Masuren ansässig war. Quelle: Sebastian Pfütze

Zwei Erkenntnisse gibt Kossert den Zuhörern in der Villa Quandt mit: „Was war, endet nicht.“ Historische Prozesse würden sich nicht erledigen, sondern kämen durch die Hintertür immer wieder. Und: „Unsere so feste Welt ist nicht fest. Wir alle können zu Flüchtlingen werden.“

Von Karim Saab