Braune Blätter, brüchige Zweige: Die erste von drei Populationswellen des sogenannten Buchsbaumzünslers ist vorüber – und hat ihre Spuren hinterlassen. Das sieht man zum Teil deutlich an den Buchsbäumen in Potsdamer Parks und Gärten, zum Beispiel im Neuen Garten. Auch dort hat das Insekt wieder ganze Arbeit geleistet.

Die Buchsbaumzünsler-Raupen können Buchsbäume innerhalb von Tagen komplett kahl fressen. Die Behandlung mit Chemikalien gestaltet sich schwierig. Quelle: Waarneming.nl

Dabei handelt es sich um einen ostasiatischen Kleinschmetterling, der unter Buchsbaumblättern seine Eier legt, aus denen wiederum Raupen schlüpfen.

Diese ernähren sich nicht nur von den Blättern, sondern auch von der Zweigrinde der Buchsbäume. Sie können dafür sorgen, dass vom saftig grünen Blätterkleid der Pflanze zum Teil nur braune Blattreste übrig bleiben – und der Buchsbaum abstirbt.

Was das Bekämpfen des Buchsbaumzünslers so schwer macht

Was ein Buchsbaumzünslerbefall bedeutet, weiß Sven Kerschek aus seinem Arbeitsalltag. Als Parkleiter des Neuen Gartens kämpfen er und seine Mitarbeiter um den Erhalt der dortigen rund 300 Buchsbäume.

Ein Kampf, den sie mittlerweile aufgegeben haben. „Die Frage ist nicht, ob, sondern was wir von den Buchsbäumen retten können“, sagt Sven Kerschek.

Zwei Buchsbäume nebeneinander: Der eine ist noch weniger befallen (links), den anderen hat der Buchsbaumzünsler so stark geschädigt, sodass er abgestorben ist. Quelle: Fabian Lamster

Um den Buchsbaumhunger der Raupen zu stoppen, behandeln sie die Pflanzen mit Niemöl, das die Atemwege des Zünslers verklebt. Auch zwei Chemikalien könnten sie spritzen, aber müssten dafür die Anlage mindestens zwei Tage sperren. Warum das keinen Sinn ergibt, weiß der Parkleiter genau: „Was nützt es, wenn der Neue Garten zünslerfrei ist, aber drumherum die Falter weiter herumfliegen und dann letztlich auch wieder auf unseren Pflanzen landen. Dann geht alles wieder von vorne los“, sagt der Potsdamer.

Buchsbaumzünsler weniger problematisch im Park Sanssouci

Weil der Buchsbaumzünsler fast keine natürlichen Feinde hat und die steigenden Temperaturen der vergangenen Jahre eine Überpopulation herbeigeführt haben, gibt es im Neuen Garten nur eine Lösung des Problems: Warten.

Seit einigen Jahren ist der Buchsbaumzünsler auch in Deutschland angekommen und bereitet den Gärtnern jede Menge Arbeit und Kopfzerbrechen. Quelle: Fabian Lamster

„Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Und weil das so ist, haben wir uns dazu entschieden, keine Buchsbäume mehr zu pflanzen, bis die Natur das Problem in den Griff bekommen hat“, sagt der Parkleiter. Vor rund fünf Jahren habe er das erste Mal mit dem Zünsler zu tun gehabt. Schätzungen der Schlösserstiftungen zufolge wird sich am regelmäßigen Befall durch den Buchsbaumzünsler in den nächsten zehn bis 15 Jahren nichts ändern.

Auch Ralf Kreutz kennt die Raupen – und zwar aus dem Park Sanssouci. Der Parkrevierleiter hat schon Vorträge über den Buchsbaumzünsler gehalten und den Kampf längst noch nicht aufgegeben. „Es ist ein permanentes Überwachen unserer Bestände, um es dem Buchsbaumzünsler so schwer wie möglich zu machen“, sagt er.

Ralf Kreutz hat als Revierparkleiter im Park Sanssouci auch mit dem Buchsbaumzünsler zu tun, der dort aber bisher für weniger Schäden gesorgt hat als im Neuen Garten. Quelle: Fabian Lamster

Gespinstmotten „so extrem wie noch nie“

Durch ständiges Ausschneiden, Düngen und Wässern lässt sich der Befall immer wieder erfolgreich bekämpfen. Eine Pflanzenpflege, die nur bei kleineren Beständen personell machbar und im Neuen Garten unmöglich ist.

Das liegt auch daran, weil es neben dem Buchsbaumzünsler noch weitere Insekten gibt, die sich an Pflanzen zu schaffen machen. Beim Streifzug durch den Neuen Garten läuft Sven Kerschek an Pfaffenhütchen vorbei, die Gespinstmotten teilweise komplett kahl gefressen haben.

Ein Pfaffenhütchen sträubt sich gegen das Absterben und produziert letzte Blätter, während der Rest der Pflanze mit Gespinstfäden übersät ist. Quelle: Fabian Lamster

„So extrem wie dieses Jahr habe ich die Gespinstmotten noch nicht erlebt“, sagt Ralf Kreutz. Er hat Pflanzen gesehen, deren Blätter und Knospen komplett von den Fäden der Motten eingedeckt waren.

Hoffnung auf die heimischen Vögel

Buchsbaumzünsler, Gespinstmotten, Eichenprozessionsspinner, Kastanienminiermotten: Potsdams Garten- und Landschaftspfleger haben gerade mehr als alle Hände voll zu tun, um ihre Pflanzen vor Schädlingen zu schützen.

Dabei legen sie ihre Hoffnungen auch in die Vögel, die diese zum Teil allmählich auf ihren Speiseplan setzen. Für Sven Kerschek ein weiterer klarer Grund, warum er Buchsbäume nicht mit „Chemiekeulen“ behandelt: „Dann fressen die Vögel die vergifteten Raupen und sterben genauso“, sagt der Parkleiter des Neuen Gartens, „wir müssen den Buchsbaumzünsler aushalten – leider.“

Von Fabian Lamster