Maria von Pawelsz-Wolf ist eine Frau voller Engagement. Sie hat einen Verein zur Ukrainehilfe gegründet, war neben ihrer langjährigen Laufbahn als Pädagogin politisch in Hessen für die CDU tätig und zählte später nach der Rückkehr in die Stadt ihrer Kindheit – Potsdam – zusammen mit der Kabarettistin Barbara Kuster und der Fotografin Monika Schulz-Fieguth zu den ersten, die sich für einen Bau des Landtags in der originalen Stadtschloss-Gestalt stark machten.

Was jedoch nur wenige wissen: Die 81-jährige Dame mit dem vollen weißen Haarschopf und den klugen Augen hinter der Brille ist ein ausgesprochenes Näh-Talent. Gelernt ist gelernt. Denn noch vor ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre hatte sie eine Lehre als Schneiderin gemacht. Der Grund dafür mag etwas erstaunlich klingen: „Man braucht eine praktische Ausbildung, mit der man sich immer über Wasser halten kann, wenn man einmal untertauchen muss“, sagt Maria von Pawelsz-Wolf.

In den vergangenen Jahren war Maria von Pawelsz-Wolf (l.) immer ehenamtlich tätig. Hier überbrachte sie zusammen mit Ariane Franke-Thiemann von der Potsdamer CDU im Dezember 2009 Geschenke für die Kinder von Geflüchteten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Untertauchen? Nicht gerade ein Wort, das man mit Maria von Pawelsz-Wolf in Verbindung bringen würde. Aber wie so vieles in ihrem Leben hat auch dies eine Vorgeschichte, die bis in ihre bewegte Potsdamer Kindheit zurückreicht. Seit Kurzem kann sie auch nachgelesen werden. Denn Maria von Pawelsz-Wolf hat den Lockdown nicht wie so viele andere dafür genutzt, Kilos anzuhäufen oder als „Couch-Kartoffel“ zu enden. Der auf Sparflamme köchelnde Alltag hat ihr zu einem Kreativitätsschub verholfen – sie hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben und bei „ Books on Demand“ veröffentlicht.

Kontroverse Debatte um Straßenbenennung

„Ich wollte mich nicht verbiegen“, so der Titel, handelt von einem Leben, das zutiefst vom Engagement geprägt war und immer noch ist – anfänglich auf politischer Ebene, später vor allem im Ehrenamt. Dazu muss man wissen, dass Maria von Pawelsz-Wolf aus einer bekannten Brandenburger Politikerfamilie stammt. Sie ist die Tochter von Wilhelm Wolf, dem Mitbegründer und ersten Landesvorsitzender der CDU Brandenburg sowie Vizepräsidenten des Landtages, und von Erika Wolf – nach der langjährigen Ehrenvorsitzenden der Brandenburger CDU soll bald eine der Straßen in den neuen Karrees am Alten Markt benannt werden. Als das Ansinnen 2019 bekannt wurde, stieß es bei Maria von Pawelsz-Wolf auf wenig Gegenliebe. Sie plädierte – auch im Sinne ihrer verstorbenen Mutter, wie sie sagte – für die Beibehaltung des Namens Schwertfegerstraße. Jenes Namens, unter dem der Vorgänger der neuen Straße seit alters her bekannt war. Um ihre Mutter zu ehren, so das Argument der Tochter, könne man doch auch eine Straße in einem Neubaugebiet wählen anstatt der eingeführten „Traditionsmarke“ im Herzen der Stadt. Doch die Einwände blieben ungehört; die Stadtverordneten votierten für die Benennung als „Erika-Wolf-Straße“. Auch ein Jahr später berührt Maria von Pawelsz-Wolf das Thema immer noch. Aber sie will es nicht auswalzen. Sie neigt nicht zu großen öffentlichen Gefühlsdemonstrationen. Eher schon zu preußischer Disziplin und Pflichterfüllung unter Hintanstellung der eigenen Verletzlichkeit. Das alles hat Maria von Pawelsz-Wolf, aufgewachsen in der Berliner Vorstadt, bereits in jungen Jahren lernen müssen.

Erika Wolf, geb. Engel, wurde 1912 in Berlin geboren. Sie starb 2003 in Potsdam. Nach der Ehrenvorsitzenden der Brandenburger CDU soll eine Straße benannt werden. Quelle: Thiwostu/CC BY-SA 4.0

Von außen wirkt ihre Kindheit, die sie in ihren Lebenserinnerungen in kurzen, prägnanten Sätzen schildert, zwar einerseits privilegiert. Man entgeht den Bombenangriffen in Berlin in einem Schloss bei Verwandten, den Baronen von Richthofen. Und ganz selbstverständlich ist von Kindermädchen und anderen Helfern im gutbürgerlichen Haushalt die Rede. Aber die Familie wird auch von großen Tragödien heimgesucht. Der kleine Bruder Teddy ertrinkt im Schlossteich. Als Sechsjährige erlebt sie im April 1945 die Bombardierung von Potsdam. Aber das große, das alles überschattende Ereignis ist der Verlust ihres Vaters im Jahr 1948.

Ein mysteriöser Unfall überschattet alles

Wilhelm Wolf war ein Mann des offenen Wortes. Auf dem CDU-Landesparteitag im Mai 1948 hatte er sich offen gegen die sich abzeichnende Teilung Deutschlands ausgesprochen sowie für freie Wahlen und die Zusammenarbeit mit der CDU in West-Deutschland. Vier Tage darauf stieg Wilhelm Wolf in Berlin in seinen Dienstwagen, um nach Hause zu fahren. Anstelle seines vertrauten Chauffeurs saß ein ihm unbekannter Fahrer am Steuer. Was dann geschah, bleibt bis heute mysteriös. Ein entgegenkommendes Auto soll den Chauffeur geblendet haben, sodass er den Wagen in eine Mauer lenkte. Augenzeugen des Vorfalls erklärten jedoch später, keinen Gegenverkehr gesehen zu haben. Maria von Pawelsz-Wolf ist sich sicher: „Mein Vater ist schlicht ermordet worden.“ Für Christdemokraten, die sich weigern, „Blockflöten“ in der „Nationalen Front“ der SED zu werden, war das Leben gefährlich. Potsdams CDU-Vize-Oberbürgermeister Erwin Köhler und seine Frau Charlotte wurden nach Moskau verschleppt und dort erschossen.

Der Zimmerplatz in Potsdam wurde 2009 in Köhlerplatz umbenannt, um den Potsdamer Bürgermeister Erwin Köhler und seiner Frau Charlotte zu ehren. Sie wurden nach ihrer Verhaftung in Moskau erschossen. Quelle: Christel Köster

Um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen, brachte Erika Wolf, die damals Stadtverordnete war, ihre Kinder 1950 in Sicherheit – dank eines fast filmreifen Plans. Mit Hilfe einer Diakonissin wurde ein Bruder nach West-Berlin gebracht; Maria folgte etwas später, beschützt von zwei Bekannten der Familie, die ein wachsames Auge auf die damals Elfjährige hatten. Vor der S-Bahn-Fahrt hatten sie dem Mädchen allerdings eingeschärft: „Du darfst nicht zeigen, dass du uns kennst.“ Im Berliner Westteil trafen alle wieder mit der Mutter zusammen, die sich bereits zuvor abgesetzt hatte.

Das Cover des Buches. Quelle: Privat

Auf Rosen gebettet war die kleine Familie auch später nicht. Erika Wolf erkrankte. Maria kam in ein Internat, die beiden Brüder lebten in einem schwedischen Kinderheim. Aber trotz aller Schwierigkeiten – unterkriegen lassen wollten sie sich nicht. Die Mutter fand nach schwierigen Jahren wieder Arbeit und konnte später sogar erfolgreich an ihre CDU-Karriere im Osten anknüpfen – sie errang sogar einen Sitz im Bundestag. Maria, die während ihres Studiums den Architekten Martin von Pawelsz heiratete, engagierte sich auch für die Christdemokraten. Doch oft genug musste sie erleben, wie sie von mächtigeren Männern in ihren Ambitionen ausgebootet wurde. Dass sie darüber hinaus offen Probleme – etwa bei der Lehrerausbildung – anprangerte, verschaffte ihr wenig Freunde in den oberen Etagen. Doch Maria von Pawelsz-Wolf hielt und hält an ihren Idealen fest, getreu dem Titel ihrer Lebenserinnerungen: „Ich wollte mich nicht verbiegen“.

Wieder zurück in Potsdam

1999 übersiedelte sie nach ihrer Pensionierung zusammen mit ihrem Mann wieder nach Potsdam, wo auch ihre Mutter – mittlerweile Ehrenvorsitzende der Brandenburger CDU – wieder lebte. In ihrer alten, neuen Heimat fand sich Maria von Pawelsz-Wolf trotz der jahrzehntelangen Abwesenheit schnell wieder ein. Ehemalige Klassenkameraden knüpften wieder den Kontakt; dazu die vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit, etwa als Mitbegründerin der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und als Helferin für Geflüchtete in Potsdam. Ihr mehr als 150 Seiten starkes Buch hat sie ihren vier Enkelinnen gewidmet. Das Vermächtnis der Vergangenheit an die nächsten Generationen weiterzugeben, ist etwas, das ihr am Herzen liegt. Und sobald die Corona-Pandemie im Griff ist, möchte sie das in Tat umsetzen, indem sie sich als Zeitzeugin für Gespräche an Potsdamer Schulen zur Verfügung stellt.

