Büchertausch in Babelsberg: Alte Telefonzelle wird zur neuen Tauschstelle

Babelsberg

Pünktlich zum Welttag des Buches hat am Freitag in Babelsberg ein neuer Büchertauschschrank eröffnet. Das Awo-Kulturhaus betreibt die frühere Telefonzelle vor der alten Post, die nun eine Geben-und-Nehmen-Bibliothek für den Kiez sein soll. Finanziert wurde die rund 3000 Euro teure Anschaffung durch Mittel aus dem Potsdamer Bürgerbudget.

Potsdamer Bürgerbudget finanziert Projekte

Theresa Puzius, Leiterin des Awo-Kulturhauses, freut sich besonders über die schnelle Umsetzung des Wunsches. „Von der Einbringung der Idee bis zur Enthüllung ist nicht einmal ein ganzes Jahr vergangen“, sagt sie. Der Zuspruch sei riesig. „Ohne die Stimmen aus der Nachbarschaft für dieses Projekt wäre es gar nicht gegangen, und wir sehen auch, dass schon bei der Eröffnung Menschen zum Stöbern kommen“, sagt Theresa Puzius. Andere Babelsberger Projekte, die Mittel aus dem Bürgerbudget erhalten, sind unter anderem neue Fahrradständer am Karl-Liebknecht-Stadion und Parkplätze für Räder in der Wollestraße. Das Awo-Kulturhaus darf sich zudem über bis zu 5000 Euro für die Beleuchtung der eigenen Räume im früheren Babelsberger Rathaus freuen.

Dabei kam der Arbeiterwohlfahrt auch das Glück zu Hilfe. Denn obwohl es praktisch keine der klassisch-gelben Telefonzellen mehr gibt, kann man die ausrangierten Gehäuse nicht einfach kaufen. In Michendorf gebe es zwar einen „Telefonzellenfriedhof“ mit mehr als 300 alten Exemplaren, sagt Theresa Puzius, aber der Bedarf sei offenbar größer als das Angebot. „Wir hätten drei bis vier Jahre warten müssen, hieß es“, erinnert sie sich. Der Zufall brachte die Awo-Mitarbeiter dann aber zu einer Babelsberger Firma, die eine der heiß begehrten Zellen übrig hatte. „Da haben wir natürlich sofort zugeschlagen“, sagt die Kulturhaus-Chefin.

Büchertausch in Potsdam: viele Projekte

Der Bücherschrank ist schon jetzt gut gefüllt, Von Werken über Star Wars und die Beatles bis zu Romanen von Sasa Stanisic, George R.R. Martin und Jan Weiler reicht die Bandbreite. Die Telefonzelle steht von nun an rund um die Uhr allen offen, die Bücher tauschen, ablegen oder einfach stöbern wollen. Ähnliche Angebote gibt es verteilt im Stadtgebiet bereits seit längerem. So steht ein Tauschregal für Bücher am Pförtnerhäuschen des Kulturzentrums Freiland, am Platz der Einheit unterhält der Rotary Club einen Bücherschrank. Weitere Tauschmöglichkeiten gibt es im Bürgerhaus Sternzeichen, am Werner-Alfred-Bad, am Volkspark, in der Schiffbauergasse und auf dem Golmer Uni-Campus.

Von Saskia Kirf