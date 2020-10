Schiffbauergasse

Das wahre Gesicht der Menschheit zeigt sich in Umbruchsituationen, in Krisen. Das hat Jörg Dathe vor 30 Jahren während der Wende so erlebt und empfindet es heute in Coronazeiten wieder so. „Die Frage ist, wo wir stehen wollen, ob wir uns für Solidarität oder Zerfall entscheiden“, sagt der Schauspieler des Hans Otto Theaters, der aktuell für „89/90“ probt. Am Freitag, 23. Oktober hat das Stück nach dem gleichnamigen Roman von Peter Richter Premiere in der Reithalle.

Erzählt wird auch hier von Entscheidungen in einer Zeit des Umbruchs: Im Sommer 1989 deutet sich das Ende der DDR bereits an, ein paar 16-Jährige wollen trotzdem einfach nur ihr Leben genießen. Doch die Veränderungen betreffen auch sie, besonders als es plötzlich darum geht sich politisch für links oder rechts zu entscheiden. Oder wie man mit dem heranrollenden Kapitalismus und all den neuen Möglichkeiten umgeht.

„Ich dachte, das war es jetzt“

Jörg Dathe kann sich an diese Zeit selbst noch gut erinnern. 1964 in Pirna geboren, war er Ende der 1980er Jahren gerade mit dem Schauspielstudium an der Theaterhochschule „ Hans Otto“ in Leipzig fertig und am Theater Gera engagiert. Doch als die Wende kam, blieben die Besucher aus, Kollegen wurden ausgetauscht. „Ich dachte, das war es jetzt und wusste irgendwie gar nichts mehr.“ Mit einem Wechsel an die Freien Kammerspiele Magdeburg sei es 1993/1994 glücklicherweise langsam weitergegangen.

Einen anderen Beruf, als den des Schauspielers auszuüben konnte er sich damals schon nicht vorstellen. „Ich sollte eigentlich Kranbau studieren, aber ich kann überhaupt kein Mathe, meine Kräne wären alle weggekippt“, sagt er. Theater hingegen sei für ihn der schönste und freiste Ort, besonders Dresden habe ihn als Kulturstadt beeindruckt. Dort war er in seiner Jugend oft: „Ich komme vom Dorf, die 15 Kilometer mit der Straßenbahn und Bus zurückzulegen war schon ein Erlebnis.“

Freunde zeigten den Hitlergruß

Ähnlich wie die Jugendlichen in „89/90“ erlebte auch Dathe, wie sich alte Schulfreunde veränderten und plötzlich den Hitlergruß zeigten – nur, dass er 1989 schon etwas älter als die Protagonisten des Stücks war. „Ich habe das zunächst als dummen Joke hingenommen, als ein Kokettieren mit dem Verbotenen“, sagt der heute in Potsdam lebende Schauspieler. Verwundert habe ihn der Umgang mit diesen expliziten Symbolen aber schon. „Ich wusste damals nicht, ob wir noch zusammengehören. Gehörten wir definitiv nicht.“

Dathe selbst bezeichnet sich als romantischen Idealisten, der das große Glück hatte, zu DDR-Zeiten in Ruhe gelassen worden zu sein. Einmal habe die Partei versucht, ihn anzuwerben, er hat abgelehnt. Er weiß, dass eine Stasiakte zu seiner Person existiert, einsehen will er sie nicht: „Ich möchte nicht wissen, wer alles wie dabei war.“ Menschen eine zweite Chance zu geben, zu verzeihen, das sei ihm wichtig. Deswegen findet er auch Andreas Dresens Film „Gundermann“ so stark, die Erinnerung daran bewegt ihn sichtlich.

Klischees über Ostdeutsche nerven Dathe

Auch, weil der Film mit Vorurteilen über Ostdeutsche bricht. Der dümmliche Ossi, der sich über Bananen freut, die Menschen aus dem Unrechtsstaat – diese Bilder seien fest in vielen Köpfen verhaftet. „Wir sind immer noch dabei, uns in das rechte Licht zu rücken, das geht mir so auf den Keks“, sagt Dathe. Die diesjährigen Einheitsfeierlichkeiten beschreibt er als hoch emotional – doch auch dort verharrten die Betrachtungen in Klischees, sagt er. „Viele unserer Erinnerungen sind voller Brachstellen, voller Gestrüpp, doch eingeschätzt werden sie von anderen.“

Dass sich das endlich mal ändert, mehr Filme wie die von Andreas Dresen oder auch die Dokumentation „Gundermann Revier“ von Grit Lemke produziert werden, sei ein großer Wunsch. „Natürlich war der Mauerfall eine große Freude, aber man darf nicht vergessen, dass viele Menschen komplett aus ihren Karrierezusammenhängen, ihren Existenzen herausgerissen wurden.“

Corona als Katalysator

Von einem Tag auf den anderen habe Narrenfreiheit geherrscht, was besonders für die Jugendlichen nicht einfach gewesen sei. „Die hatten gar keine Zeit sich umzugewöhnen und suchten nicht selten an den falschen Stellen nach Halt und einer Identitätszugehörigkeit.“ Die Bewunderung falscher Heldenbilder sei bei einigen über die Jahre leider geblieben.

Was sich auch gehalten habe: Das Streben nach Wohlstand und Erfolg gepaart mit Egoismus und Neid. Wenn Jörg Dathe über das Verhalten mancher Menschen in Bezug auf Flüchtlinge oder auch im Umgang mit der Coronakrise spricht, schüttelt er nur den Kopf: „Die Hartherzigkeit ist unerträglich“, sagt er. „Ich frage mich, woher das Gefühl kommt, ständig zurückzubleiben und anderen, die Hilfe nötig haben, die Schuld dafür zu geben.“ Corona wirke dabei noch als Katalysator, der die positiven und negativen Seiten eines jeden auf die Waage legt.

Für die Premiere von „89/90“ am 23. Oktober um 19.30 Uhr in der Reithalle sind noch Restkarten erhältlich, die restlichen Veranstaltungen sind ausverkauft.

