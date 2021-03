Potsdam

Neun weitere Schulen in Potsdam sollen barrierefrei werden. Das fordert die Stadtfraktion Bündnis’90/Grüne. Ihre entsprechenden Anträge werden am 12. März im Werkausschuss des Kommunalen Immobilienservice (Kis) beraten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Fraktion will erreichen, dass Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und die Verwaltung beauftragt werden, eine Prioritätenliste zu erarbeiten. Sie soll festlegen, wie an neun Schulstandorten eine vollständige Barrierefreiheit erreicht werden kann, an denen das aufgrund des Denkmalschutzes überhaupt möglich, aber bislang nicht geplant ist. Dieser Antrag wird auch der Fraktion „Die Linke“ unterstützt. Die Verwaltung hatte selbst eine Übersicht erarbeitet, wie es um die Barrierefreiheit an Potsdamer Schulen gestellt ist.

Zweiter Bildungsweg nicht barrierefrei

Da die Schule des Zweiten Bildungsweges in der Großen Stadtschule in der Friedrich-Ebert-Straße nicht barrierefrei gestaltet werden kann, setzt sich der Antrag außerdem für eine solche barrierefreie Bildungseinrichtung in Potsdam ein. „Es ist völlig inakzeptabel, dass in Potsdam alle, die auf einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, vom Abiturabschluss im zweiten Anlauf ausgeschlossen sind“, so Wiebke Bartelt, bildungspolitische Sprecherin der Fraktion.

Lesen Sie auch:

Der zweite Antrag fordert eine Übersicht, an welchen der anderen städtischen Gebäude – wie Kitas, Verwaltungsgebäude, Jugend- und Kultureinrichtungen, Feuerwachen und Sportanlagen – eine Barrierefreiheit besteht und an welchen nicht. Die Stadt soll darlegen, wie sie bei Bedarf umgebaut werden können und mit welchen Kosten jeweils zu rechnen sind. Auf dieser Grundlage sollen wie bei den Schulen Prioritätenlisten erarbeitet werden.

Es braucht einen langen Atem

„Bei Neubauten muss der Kis die Barrierefreiheit aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bereits einplanen, bei Bestandsgebäuden gilt es nachzubessern“, erklärt der Grünen-Stadtverordnete Jens Dörschel und Mitglied im Kis-Werksausschuss. „Das ist mit erheblichen Investitionen verbunden und wird viele Jahre beanspruchen. Dafür werden wir einen langen Atem benötigen, aber wir müssen anfangen.“

Von Marcus J. Pfeiffer