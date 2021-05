Potsdam

Eine Gruppe Potsdamer Bürger hat am Dienstag 1966 Unterschriften gegen die nächtliche Schließung der Schlossparks an Stadtverordnetenpräsident Pete Heuer (SPD) übergeben. „Das muss auch anders gehen, als nachts alles zuzumachen“, sagte Matthias Gerlach im Namen der Initiative gegenüber der MAZ. Vandalismus finde auch tagsüber statt, und die beliebten Partyorte vor allem im Babelsberger Park müsse man einfach mit mehr Müllbehältern ausstatten. An der Gerichtslaube, am Schloss und an der Siegessäule gebe es nur jeweils einen Mülleimer, und der am Flatowturm stehe 100 Meter weg davon.

Bürger sammeln Müll der Jugend auf

Vor allem am Wasser werde bei schönem Wetter nachts gefeiert und viel Müll hinterlassen. Die Bürger gehen deshalb auf eigene Faust Müll sammeln. „Wir Anwohner würden auch mal einen Mülleimer sponsern, wenn das hilft“, sagte Gerlach: „Man muss aber mit uns reden. Die Schlösserstiftung will das offensichtlich nicht.“

Stiftungssprecher Frank Kallensee sagte der MAZ, an dem langjährigen Abschließen der Parks mit Einbruch der Dunkelheit werde sich auch mit der Petition nichts ändern können. Die Gärtner der Stiftung könnten fotodokumentarisch belegen, dass schwere Zerstörungen und Beschädigungen an Objekten im Park nachts passieren. „Unsere Leute machen morgens und abends Kontrollgänge und können die Schäden nachweisen.“ Es würden steinerne Bänke auseinandergerissen, Objekte wie die Siegessäule und der Flatowturm mit Fettstiften beschmiert, Scheiben am Maschinenhaus eingeworfen, Bewässerungsschläuche durchschnitten und sogar Lagerfeuer entfacht.

Zerstörungen auch am Tage

Gerlach bezweifelt, dass Schmierereien und Demontagen von Bänken nur nachts passieren. Das passiere sicher auch tagsüber. Mit dem Abschließen der Parks könne man so etwas vielleicht dämpfen, aber nicht verhindern. Es gebe zu viele Schlupflöcher, „und wer Böses tun will, lässt sich auch durch einen Zaun nicht abhalten“. Gerlachs Frau Ines findet, dass die Stadt den Jugendlichen vielmehr Aufenthaltsorte auch für die geselligen Nächte bieten muss; dann müssten sie nicht in die Parks ausweichen.

Beschädigung der Bildstöckl-Sitzgruppe Quelle: SPSG

Kallensee sieht keine Möglichkeit, die Parks nachts durch Ordnungskräfte durchstreifen zu lassen: „Wer soll das bezahlen? Das müssen die Bürger ja auch mal sagen.“ Die Stiftung könne nur an die überwiegend jungen Leute appellieren, ihren Müll nach Ess- und Trinkgelagen auch wieder mitzunehmen, was sie nicht tun. Es gibt sogar Hinweise, dass Fast-Food-Lieferanten direkt in die Schlossparks ausliefern. Stiftungsweit ist das Müllaufkommen in Schlossparks im vergangenen Jahr gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre um bis zu 30 Prozent gestiegen.

Gärtner als Müllmänner unterwegs

Speziell im Park Babelsberg waren im Sommer 2020 an sechs Wochentagen zwei Gärtner für jeweils drei Stunden allein mit Müllentsorgung beschäftigt. In den Vorjahren wurden an drei Wochentagen zwei Leute für nur ein bis zwei Stunden dafür abgestellt.

Die Unterschriftensammlung geht jetzt an den Beteiligungsausschuss der Stadt, der zwar eine Empfehlung geben, aber nichts entscheiden oder veranlassen kann. Pete Heuer machte den Initiatoren der Petition daher auch klar, dass die Stadtverordnetenversammlung und die Stadtverwaltung von Potsdam „nicht die richtige Adresse“ der Petition sind, sondern das Land, das zusammen mit dem Land Berlin und dem Bund Träger der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist. Allein die Stiftung kann an den Problemen etwas ändern, „aber bitte zusammen mit uns Bürgern“, wie Gerlach sagte.

Lagerfeuer am Mühlenberg. Quelle: SPSG

Die Initiative reibt sich aber nicht nur am Müllproblem; sie kritisiert in scharfen Worten auch die Pflegearbeiten der Stiftung in den Parks. Die würden mit viel zu großen und schweren Maschinen stattfinden und mehr Schäden verursachen als jeder Vandalismus, wird behauptet.

Das hat die Stiftung entschieden zurückgewiesen und den Kritikern die Maschinen aufgelistet, die im Einsatz sind, vor allem kleinere Fahrzeuge. Man könne die Pflegemaßnahmen nicht zurückschrauben, weil die Trockenheitsschäden der vergangenen Jahre enorm sind, bekräftigt Sprecher Frank Kallensee.

Von Rainer Schüler