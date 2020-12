Am Stern

Alarmstufe Rot bei Hartmut Richter: Der 64-Jährige vom Stern sah die Corona-App jetzt in Aktion – und erlebte, wie er ein Opfer der Überlastung des Hilfesystem in Potsdam wurde.

Am 24. Dezember signalisierte sie ihm, dass er Kontakt hatte zu einem Corona-Infizierten. Wann? Wo? Was war zu tun? Zunächst rief er die ärztliche Bereitschafts-Nummer 116 117 an. Dort erklärte man ihm, nicht zuständig zu sein, fragte aber auch nicht nach seinem Zustand; zum Glück war der ja gut. Weil die Hausärzte zwar zuständig sind, aber geschlossen hatten, wandte er sich ans Gesundheitsamt der Stadt.

Anzeige

51-mal angerufen, vergeblich

Geschlagene 46-mal hat er unter der Hotline angerufen am 24. und 25. Dezember und niemanden erreicht. „Entweder es klingelte und keiner ging ran. Oder es war besetzt“, berichtet er der MAZ. Den ersten Anruf machte um 10.10 Uhr, den letzten um 21.13 Uhr. Auch eine SMS hinterließ er im Gesundheitsamt; keine Reaktion.

Bei der Corona-Stelle des Landes rief er an fünfmal an am 24.Dezember, das erste Mal um 11.25 Uhr, das letzte um 21.29 Uhr – stets vergeblich.

Dauerschlaf bei Dauerstress

„Deutschland lag vier Tage im Dauerschlaf, obwohl wir doch Dauerstress haben“, sagt Richter; er versteht die Welt nicht mehr. „Überlastung wegen Nachverfolgung? Ich verliere den Glauben“, schrieb er in einem Brandbrief an den Oberbürgermeister: „Es ist eine Sache, den Bürger zur Vernunft aufzurufen, aber niemand steht Ihm zur Seite. Woran soll der Mensch glauben? Alles doch nicht so ernst? Das gibt mir sehr zu denken.“ Schubert möge das mal mit den Augen eines Bürgers sehen, der sich der App anvertraut hat und dann allein gelassen wird: „Ich fühle mich als Bürger, der alle Regeln sehr ernst nimmt, absolut verlassen.“ Inzwischen hat Richter Antworten bekommen vom Land und von der Stadt. Sie helfen ihm nicht weiter, schaffen keine Klarheit und lassen ihn das Schlimmste fürchten für den Jahreswechsel.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Land machte es ganz kurz und bat um sein Verständnis. „Die Behörden versuchen, so gut es geht, über die Runden zu kommen und dem Ansturm an Anfragen gerecht zu werden“, schrieb man ihm. Wenn seine App rot angezeigt hat, sei es richtig, dass er zunächst zu Hause bleibt und versucht, mit dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt Kontakt aufzunehmen und dort das weitere Vorgehen abzustimmen: „Bitte versuchen Sie es vielleicht auch mit einer E-Mail an das zuständige Gesundheitsamt, falls Sie telefonisch nicht durch kommen“, riet man ihm; das Ergebnis ist bekannt.

Stadt sagt: Hotline war besetzt

Stadtsprecher Jan Brunzlow versichert der MAZ gegenüber, die Hotlines des Gesundheitsamtes seien an Heiligabend bis etwa 14 Uhr besetzt gewesen: „An den folgenden Feiertagen war die Hotline ebenfalls besetzt.“ Am Weihnachtstag seien etwa 30 Kollegen im Gesundheitsamt im Dienst gewesen. Über die Feiertage sind nach Angaben des Sprechers nicht nur Leute vom Gesundheitsamt im Dienst, sondern auch Soldaten der Bundeswehr, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, des Standesamtes, der Elterngeldstelle sowie Kollegen zum Bescheiden der Notbetreuung für Kita- und Hortkinder, die Feuerwehr, die Rettungskräfte, der Koordinierungsstab des Verwaltungsstabes sowie die Pressestelle.

Keine „Alarmstufe rot“

Die Corona-Beschwerdestelle sei dafür da, Anliegen wie das von Hartmut Richter so rasch wie möglich zu bearbeiten, erklärte man Richter: „In Ihrem Fall konnten wir leider nicht sofort helfen, dafür möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen. Ihre Sorgen sind nachvollziehbar.“ Rot auf der App zeige ein „erhöhtes Risiko“, aber nicht, dass man sich mit Corona angesteckt hat.

Mit wem und wo die riskante Begegnung passiert ist, erfahre man aus Datenschutzgründen nicht, schrieb die Stadt an Richter. Ein Corona-Test sei selbst bei einer Begegnung mit „erhöhtem Risiko“ nicht zwingend notwendig. Zwar erfüllt man damit rein formal die Kriterien, kostenfrei auf das Virus getestet zu werden, doch angesichts der Test-Kapazitäten bei den hohen Infektionszahlen liege diese Entscheidung beim behandelnden Arzt. Doch die Praxis war geschlossen. und Richter sieht nicht ein, dass er die hohen Kosten eines Tests bezahlen soll.

Wo kann man anrufen?

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes 0331 289-2351 sei weiter erreichbar, versicherte Brunzlow am Mittwoch: vom 28. bis 31. Dezember von 10 bis 16 Uhr und ab dem 1. Januar bis 3. Januar von 10 bis 14 Uhr. Termine für Corona-Tests in den Testzentren Metropolishalle und am Klinikum „Ernst von Bergmann“ erhalten Bürger mit Überweisung über die Kassenärztliche Vereinigung Berlin-Brandenburg. Dafür stehe die Nummer 116117 zur Verfügung. Der Bereitschaftsdienst stehe zur Verfügung, wenn die Hausärzte nicht erreichbar sind. Für Fragen zum Thema Corona-Impfen bitte man, das Land Brandenburg auf www.brandenburg-impft.de und die Hotlines der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) und des Landes zu nutzen. Dafür ist ab dem 4. Januar ein CallCenter der KVBB unter 116117 geschaltet.

Zudem hat das Land Brandenburg eine Hotline zum Thema Corona, Tel. 0331 866 5050, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr,geschaltet. Anfragen können auch per E-Mail an buergeranfragen-corona@brandenburg.de gestellt werden. Die allgemeine Hotline 115 der Stadt ist Brunzlow zufolge am Mittwoch bis 18 Uhr sowie ab 4. Januar von 8 bis 18 Uhr besetzt.

Wie der Bereitschaftsdienst arbeitet

Die ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis im St. Josefs Krankenhaus Potsdam hat Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 22 Uhr auf, Mittwoch und Freitag von 14 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen, so auch am 31.12., von 8 bis 20 Uhr. Im Testzentrum in der Metropolishalle werden nach entsprechender Anmeldung durch die Arztpraxis oder das Gesundheitsamt bis 31.12. Corona-Testungen durchgeführt.

Von Rainer Schüler