Bürger gegen Strandbad-Kompromiss

Babelsberg

Überwiegend wütend haben sich am Freitagabend die rund 200 Bürger gezeigt, die zur einer Info-Veranstaltung zum Strandbad Babelsberg gekommen waren. Die Stadtverwaltung und die Schlösserstiftung verteidigten ihren Kompromiss zum Flächentausch am Ufer des Tiefen Sees, zur Verkleinerung und Verschiebung des offiziellen Strandbads Babelsberg und zum Verbot des „wilden Badens“ neben dem Strandbad. Doch die Bürger hatten dafür kein Verständnis. Vor allem die deutliche Reduzierung des Freibad-Geländes und der Nutzfläche eines neuen Funktionsgebäudes statt des alten sorgte für Unmut. Im Sommer sei das jetzige Strandbad schon hoffnungslos überfüllt, wandten mehrere Bürger und sogar ein weinendes Mädchen ein, wie solle das erst in einem kleineren Bad laufen, wenn zugleich das unbezahlte Baden nebenan verhindert wird?! Das passe nicht zum stetigen Wachstum der Stadt.

Stiftung soll wildes Baden erlauben

Die Schlösserstiftung müsse endlich das seit 30 Jahren übliche „wilde Baden“ am Heiligen See und am Babelsberger Park akzeptieren und von dem Wunsch abrücken, ein preußisches Kulturerbe wie vor dem Krieg wiederherzustellen. Das nämlich nannte Vize-Stiftungschef Heinz Berg als Idealvorstellung, die man gar nicht durchsetzen könne. Er hielt eine Parkordnung von 1970 hoch, in der schon zu DDR-Zeiten das freie Baden untersagt war.

Die Stiftung und die Stadt bezeichneten es als Gewinn, die grundstücksrechtlichen Probleme mit einem Flächentausch zu lösen, der der Stiftung mehr Land gibt und der Stadt weniger lässt. Das war für die Bürger aber unwichtig; mehrere Redner verlangten unter Beifall: „Lassen Sie doch alles wie es ist!“

Das abgezäunte Strandbad Babelsberg soll verkleinert und verlagert werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einwände der Stiftung verhallten

Das geht nach Einschätzung von Berg und Gartendirektor Michael Rohde aus verschiedensten Gründen nicht. Sie bekräftigten den staatlichen Auftrag, die Parks und Schlösser zu erhalten und die ursprünglichen Zustände wiederherzustellen, die Zerstörung von Naturräumen wie Wiesen und Ufern durch Liegen, Begehen und Baden zu beenden und den Bestand an Pflanzen zu bewahren. Rohde sicherte den Bürgern aber auch zu, die 2007/08 freigegebenen Liegewiesen nicht anzutasten.

Sportclub-Bauten sind asbestverseucht

Die Gebäude des Seesportclubs aus den 1950er Jahren abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen, ist laut Berg zwingend, weil die Bestandsgebäude viel größer als der Bedarf des Clubs und zudem asbestverseucht sind. Eine Sanierung, wie mehrfach gefordert, sei wirtschaftlich unvertretbar. Statt derzeit rund 2000 Quadratmetern Nutzfläche werde der Club dann nur noch 600 haben, schätze das selbst aber als ausreichend ein. Für eine Übergangszeit von drei Jahren wird er auf eigene Kosten in Container ziehen, hat aber nicht mehr genügend Frei- und Lagerflächen für den sportlichen Trainingsbetrieb. Mitglieder des Clubs fürchten deshalb eine nachhaltige Schädigung des Vereinslebens.

Von Rainer Schüler