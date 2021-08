Sanssouci

Eine „never ending story“ soll jetzt ein gutes Ende finden: Acht Jahre nach dem ersten Termin will Star-Gastronom Josef Laggner endlich den Bürgerbahnhof vor den Toren Sanssoucis als Restaurant einführen. Nachdem eine Außengastronomie mit Grill und Bierausschank seit drei Wochen den Wetterkapriolen trotzt, wird am 7. September die große Neueröffnung des längst sanierten historischen Bahnhofsgebäudes als Gaststätte gefeiert.

Zur Galerie Noch wird überall gewerkelt, doch am 7.September soll der Bürgerbahnhof Sanssouci als Restaurant mit Biergarten eröffnen. Mehrfach wurde die Inbetriebnahme verschoben, doch jetzt soll es klappen.

Vom Interesse der Gäste ist Laggner jetzt schon überrascht: „Viele Einheimische kommen und sind schon sehr gespannt.“ Schon 2013 hatte er den historischen Bahnhof als Restaurant eröffnen wollen, doch während die äußerliche Hülle weitgehend längst saniert war, stockte der Innenausbau immer wieder. Mal wurde bei Einbrüchen Ausrüstung gestohlen, mal gab es Lieferschwierigkeiten für Material und Gerätschaften. Und schließlich bremste Corona alles aus. „Ein Jahr Verzug muss aufgeholt werden“, sagte Laggner am Mittwoch der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Gerade erst angekommen sind eine Profiküchen-Abwaschmaschine und ein Gastro-Dämpfer; man wartet nur noch auf ein Steuerteil für die Lüftung. Bis zur Eröffnung werde aber alles eingebaut sein, verspricht Laggner, der in Potsdam auch das Krongut Bornstedt und das Restaurant „Kongsnaes“ betreibt – das eine derzeit fast erfolglos, das andere sehr beliebt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Bürgerbahnhof werkelt man noch am Autoparkplatz, an den Fahrradstellplätzen und am Zaun, der das Gelände abschließen soll – er wird etwa so aussehen wie die Geländer am Bahnhof Sanssouci gleich nebenan. Mit zwölf Wochen Verzögerung wurde dieser Zaun erst Anfang der Woche geliefert. „Wir erfüllen alle Auflagen der Stadt, auch der Denkmalpflege“, versichert Laggner. Die Drohung der Stadt, wegen der fortgesetzten Verschiebungen zur Eröffnung das Objekt zurückzukaufen, sei vom Tisch. „Die Stadt ist sehr zufrieden. Immerhin haben wir nochmals eine Million investiert, insgesamt schon drei Millionen.“ Keine Bank habe in Corona-Zeiten Kredite geben wollen in der Gastronomie: „Wir mussten unser Silber angreifen.“

Krongut-Chef leitet den Bahnhof

Chef im Bahnhof ist Marco Krawczyk, der auch das Krongut leitet, dort aber mangels Touristen fast nur an Wochenenden Arbeit hat. Der Bahnhof fordert ihn, denn viel Zeit ist nicht bis zum Opening. Fast überall draußen und überall drinnen wird gewirbelt: Gerade sind die auf alt getrimmten Sitzbänke gekommen, in dunklem Holz wie der gewaltige Tresen und die Wandvertäfelungen.

Der Krongut-Chef Marco Krawczyk kümmert sich auch um den Bürgerbahnhof. Quelle: Rainer Schüler

Lüftungsrohre werden verlegt, Lampen montiert, Decken abgehängt, um die Technik zu verbergen. Die alten Balken des mit Klinkern gelb und rot gefüllten Fachwerks bleiben ungestrichen und zeigen noch die Reste der Bemalung, die man zu frühen DDR-Zeiten aufbrachte. Neu ergänzte Balken setzen sich bewusst von der Originalsubstanz ab. Lediglich im Außenbereich wird man Schwellen und Balken mit Wetterschutz streichen und Fensterbretter mit Zinkblechen schützen.

Laggner ist detailverliebt

Aus anderen historischen Gebäuden stammen die langen Messing-Lampensstangen für den Hauptsaal, die gekürzt und mit weißen Glaskugeln bestückt werden. Über den Tresen kommt eine alte Bahnhofsuhr, dessen Zifferblatt Krawczyk zeigt; und die Uhr soll funktionieren: „Laggner ist detailverliebt. Das sieht man überall.“ Im so genannten Exzellenzenzimmer blättert noch großflächig die Farbe von der reich gegliederten Kasettendecke, doch auch das soll zur Eröffnung fertig sein. Perspektivisch später will man nebenan einen Eckraum zum Kiosk umgestalten, an dem man schon morgens Kaffee und belegte Brötchen bekommen kann.

Moderate Preise auf der Karte

„Wir wollen für alle Gäste da sein und den ganzen Tag“, sagt Krawczyk. Dazu gehörten die Studenten und Angestellten der Universität und des Wissenschaftsstandortes Golm ebenso wie Bürger, die in der Nähe wohnen und Touristen. Die werden auf ein enormes Sitzplatzpotenzial stoßen: Innen gibt es 150, auf der Außenterrasse unterm Vordach gegenüber dem heutigen Bahnhofseingang 120 Plätze, in den beiden Freiluftbereichen um den historischen Pavillon sogar 367. „Das Gute ist: Wir stören hier niemanden“, freut sich Krawczyk, denn die Nachbarschaft scheint weit genug entfernt. Und wer immer den Bahnhof nutzt, kommt unweigerlich an der Gaststätte vorbei. Jeder, der aus dem Tunnel unter den Gleisen ins Freie tritt, steht genau vor dem hinteren Eingang des Restaurants, der zur Öffnungszeit stets auf bleiben soll, auch im Winter. Eine Glastür verhindert dann den Durchzug. Sinn ist, die Menschen eintreten zu lassen, zum Schauen, auch wenn sie eigentlich gar nicht ins Restaurant wollen. Sie sollen neugierig werden.

Mit Krawczyk, der selbst Koch ist, arbeiten zehn Leute im Restaurant. Der Chefkoch kommt aus Golm; das Team zelebriert Hausmannskost bayrischer Prägung zu erschwinglichen Preisen. Dazu gehört auch das Anfang des 20. Jahrhundert geradezu berühmte Hühnerfrikassee der „Restauration Wildparkstation“, zubereitet einst vom kauzigen, gichtgeplagten Gastwirt Paul Ockhardt. „Die schattigen Gärten sind recht einladend“, heißt es in einem Stadtführer von 1906: „Küche und Keller sind vorzüglich.“

Kerstin (54) und Dirk Gottschalk (53) vom Kiewitt genießen am Mittwoch schon mal die spätsommerliche Gasthausathmosphäre und freuen sich auf die Eröffnung des Bürgerbahnhofs. Quelle: Rainer Schüler

Das können Kerstin (54) und Dirk Gottschalk vom Kiewitt zwar noch nicht einschätzen, aber sie sind gerade aus dem Urlaub zurück und freuen sich auf die neue Gaststätte. Dirk Gottschalk (53) genießt an diesem Mittwochmittag seinen ersten Liter Augustiner und bestellt noch einen zweiten: „Dann schiebe ich das Rad.“.

Von Rainer Schüler