Potsdam

Die Initiative „Potsdamer Mietendeckel“ startet am Dienstag, 1. Juni, mit der Unterschriftensammlung. Der Aktions-Auftakt für dasBürgerbegehren für einen Mietendeckel im städtischen Wohnungsbestand erfolgt um 14 Uhr in der Schlaatzstraße/Ecke Schlaatzweg. Ziel: Die Pro Potsdam soll die Mieten künftig maximal um ein Prozent in fünf Jahren erhöhen.

Erst vor rund drei Wochen war der Initiative die offizielle Kostenschätzung übergeben worden, in der die Stadtverwaltung die finanziellen Folgen eines Mietendeckels aufzeigt. Bei der Übergabe hatte Brigitte Meier (SPD), Potsdams Sozialbeigeordnete, betont, dass ein Bürgerbegehren durchaus eine Chance biete, „über konkrete Herausforderungen, mögliche Handlungsansätze, deren Wirksamkeit, aber auch über die Folgen eines Mietendeckels im städtischen Wohnungsbestand ins Gespräch zu kommen“, das jetzige Bürgerbegehren werde dem „komplexen Sachverhalt“ jedoch nicht gerecht.

Die Forderung eines derartigen Mietendeckels in Potsdam hätten immense finanzielle Folgen. „Um diese Auswirkungen zu verhindern, müsste die Landeshauptstadt Potsdam einen Ausgleich aus dem Haushalt in gleicher Höhe leisten oder die Pro Potsdam bis 2050 Wohnhäuser im Wert von mindestens 350 Millionen Euro verkaufen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Pro Potsdam. Ein Mietendeckel hätte der Pro Potsdam zufolge Auswirkungen auf den sozialen Wohnungsbau und die nachhaltige Stadtentwicklung.

Weitere Aktionen sollen folgen

Für die Initiatoren des Bürgerbegehrens sind dagegen diese Kostenschätzung an sich sowie die Reaktionen der Stadtverwaltung und des Oberbürgermeisters Mike Schubert (SPD) auch ein Zeichen dafür, dass die Verwaltung und die Pro Potsdam „die Mieten im städtischen Wohnungsbestand in den nächsten Jahren weiter regelmäßig um das rechtlich mögliche Maximum“ erhöhen wollen bzw. dies nicht ausschließen. Das wolle man nicht hinnehmen, das Bürgerbegehren sei daher „nur ein erster Schritt in eine neue Potsdamer Wohn- und Bodenpolitik“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den kommenden Monaten soll es weitere Aktivitäten „gegen den Ausverkauf der Stadt und seine sozialen Folgewirkungen“ geben. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten fanden in Potsdam Demonstrationen und Stadtrundgänge statt, bei denen Aktivisten die Miet- und Verdrängungssituation in Potsdam anprangerten

Vom Bürgerbegehren zum Bürgerentscheid Wer darf unterschreiben?Unterschreiben darf jeder, der auch bei einer Kommunalwahl stimmberechtigt ist. Dies ist laut dem Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz, wer Deutscher oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union ist, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und in der Landeshauptstadt Potsdam seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Wie viel Unterschriften werden benötigt? Damit das Bürgerbegehren erfolgreich ist, muss es von zehn Prozent der Bürger unterschrieben werden – also von etwa 15 000 Menschen. Weil es aber immer wieder zu ungültigen, unleserlichen, doppelten und unvollständigen Eintragungen kommt, wird ein Puffer von 15 bis 20 Prozent empfohlen. Was ist mit dem Datenschutz? Die Stadt darf die Angaben der Unterzeichner nur zur Überprüfung der Gültigkeit verwenden. Eine Nutzung für andere Zwecke und die Weitergabe an Dritte ist unzulässig. Was passiert, wenn genügend Unterschriften gesammelt sind? Die Listen sind beim Gemeindewahlleiter einzureichen – die Abgabe kann persönlich oder per Post erfolgen. Die Verwaltung hat die Unterschriften dann unverzüglich auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen. Auch die Kommunalaufsicht ist involviert. Den Prüfbericht legt der Wahlleiter der Stadtverordnetenversammlung vor – diese entscheidet dann über das Bürgerbegehren. Was passiert, wenn Wahlleiter oder Kommunalaufsicht das Bürgerbegehren für unzulässig halten? Dann können die Initiatoren binnen eines Monats Widerspruch am Verwaltungsgericht einlegen. Welche Rolle spielen die Stadtverordneten? Sie können dem Bürgerbegehren zustimmen – dabei müssen sie es komplett übernehmen. Sie können das Bürgerbegehren aber auch ablehnen – damit ist es nicht gescheitert, denn in diesem Fall findet ein Bürgerentscheid statt. Wie funktioniert ein Bürgerentscheid? Die Hürden für einen Bürgerentscheid sind höher als für ein Bürgerbegehren. Neben der Mehrheit der Abstimmenden ist ein Zustimmungsquorum von 25 Prozent erforderlich. Das bedeutet, dass es nicht ausreicht, wenn sich 25 Prozent der Stimmberechtigten beteiligen, sondern dass 25 Prozent aller Stimmberechtigten auch zustimmen müssen. Wird das Quorum nicht erreicht, ist der Bürgerentscheid ungültig – das ist aber noch nicht das Ende, denn in diesem Fall müssen sich die Stadtverordneten noch einmal mit der Thematik befassen. Ist der Bürgerentscheid allerdings erfolgreich, kommt das einem endgültigen Beschluss der Stadtverordneten gleich und die Rückkehr in den Tarif muss umgesetzt werden.

Initiative befürchtet Verdrängung

Dass der Auftakt der Unterschriftensammlung gerade an dieser Straßenecke stattfindet, ist zudem bewusst gewählt. Nur wenige Meter entfernt liegt das RAW-Gelände an der Friedrich-Engels-Straße, auf dem ein „Creative Village“ entstehen soll. Kritiker befürchten, dass durch das geplante Innovations- und Digitalzentrum gerade im dortigen Umfeld eine Verdrängung der dort bis jetzt lebenden Menschen stattfinden könnte. Mit dem Start an diesem Standort wolle man „darauf hinzuweisen, dass gerade die Mieter*innen in der Teltower Vorstadt seit langem auf die Erarbeitung einer Sozialen Erhaltungssatzung warten“, heißt es in der Ankündigung der Initiative. Eine solche Satzung könne die „Luxusmodernisierungen und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren und damit die Anwohner*innen im Umfeld des RAW-Geländes vor Verdrängung schützen“.

Potsdamer Bürgerbegehren und Bürgerentscheide Seit 1990 kam es in Potsdam zu rund einem Dutzend Bürgerbegehren und zu einem Bürgerentscheid. Zulässig war im März 1998 das Bürgerbegehren zur Abwahl des damaligen Oberbürgermeisters Horst Gramlich (SPD), auf das im Mai 1998 ein erfolgreicher Bürgerentscheid folgte. Das Bürgerbegehren zum Erhalt der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam im Juni 1999 wurde hingegen von der Stadt als nicht zulässig erklärt, da die Thematik u.a. in die Haushaltssatzung eingriff. Über den Erhalt des zu DDR-Zeiten als Pionierhaus errichteten „Treffpunkt Freizeit“ am Heiligen See konnten die Potsdamer im Dezember 2000 abstimmen – das Bürgerbegehren war zulässig. Unzulässig war indes das Bürgerbegehren „Freies Ufer am Griebnitzsee“ 2009/10 – es fehlten Unterschriften. Zur „Auflösung der Stiftung Garnisonkirche Potsdam“ wurde im Sommer 2014 abgestimmt – das Bürgerbegehren war zulässig. Als rechtlich unzulässig wurde das Bürgerbegehren „Kein Ausverkauf der Potsdamer Mitte“ im Sommer 2016 erklärt – die erforderlichen Unterschriften lagen vor, jedoch monierte das Verwaltungsgericht die Fragestellung.

Von MAZonline